Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria mette alle strette Luca Onestini: ''Ti piace Oriana, sei ridicolo''

Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà fanno da Cupido a Luca Onestini e Oriana Marzoli. Nascerà una nuova coppia al Grande Fratello Vip?

Nella casa del Grande Fratello Vip sta nascendo un nuovo flirt? Luca Onestini e Oriana Marzoli sono sempre più vicini e alcuni inquilini di Cinecittà si sono resi conto che tra loro c’è un grande interesse, frenato dalle paure della venezuelana. Così, Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà accorrono in aiuto della nuova possibile coppia.

Grande Fratello Vip, Luca Onestini innamorato di Oriana Marzoli?

Dopo aver affrontato le critiche per il suo rapporto con Nikita Pelizon nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Onestini sembra pronto a voltare pagina. Il gieffino ha iniziato a corteggiare Oriana Marzoli, sebbene la venezuelana non dia a Luca troppa confidenza, e preferisca rimanere sulle sue anche in attesa della prossima mossa di Daniele Dal Moro. Alcuni inquilini di Cinecittà si sono accorti di questa tensione crescente tra i due e hanno deciso di spingere Luca e Oriana a confessarsi il reciproco interesse. Edoardo Donnamaria, ad esempio, ha preso Oriana e Luca da parte e ha iniziato a studiare il bolognese, ammettendo:

“Voi siete ridicoli, molto peggio di me. Almeno io e Antonella… Come è possibile che non vi siete ancora dati un bacio? Voi due vi piacete, punto. A te non va che lei abbia altre situazioni”.

Luca ha incassato le critiche e il sarcasmo sulla relazione particolare che si sta creando con Oriana, confidando di trovarla bella e interessante ma di non volersi sbilanciare perché la gieffina non è chiara. In camera da letto Giaele De Donà, dopo aver smascherato Antonella Fiordelisi, ha cercato di persuadere Marzoli a dare un’occasione ad Onestini.

“Smettila di pensarla come vuoi te, e ascolta anche gli altri. Ieri ti cercava, è stato a cercati per tanto tempo. Anche con il gioco del vischio, l’ha fatto con Nikita ma ha detto che è stata colpa tua che sei scappata. Sei testarda, ho capito che non vuoi fare come con Antonino… Ma lui ha detto che a Capodanno ti bacerebbe, ma non è sicuro perché sono due giorni che non lo calcoli. Io in confessionale ho detto che a Onestini piace Oriana, come a te piace lui, ma state andando con calma perché non ci sono dimostrazioni. Luca sta dando segnali, tu invece ti fermi perché vuoi le cose più chiare, ma si vede che c’è un interesse di base”.

Oriana è combattuta: da una parte la gieffina vorrebbe evitare di trovarsi a stare male come nel caso della breve liaison con Antonino Spinalbese, o in quella ancora confusa con Daniele, dall’altra non può negare una forte attrazione per Luca. Sta per nascere una nuova coppia al Gf Vip?

