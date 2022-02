Grande Fratello Vip, nuovo attacco a Katia Ricciarelli: “Artista vuota”

Gossip TV

La dura critica del compagno di Manila Nazzaro nei confronti della soprano

Nella Casa del Grande Fratello Vip, è ormai guerra fredda tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Le due concorrenti, dopo essere state per mesi pressoché inseparabili tra confidenze e supporto, si sono inesorabilmente allontanate, rendendosi protagoniste anche di accesi scontri. A tal proposito, è intervenuto nuovamente Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila Nazzaro che ha sferrato un altro attacco nei confronti della Ricciarelli.

Amoruso ha condiviso alcune storie le storie del suo profilo Instagram criticando duramente la soprano. Lorenzo, per iniziare ha scritto: "Hai ragione Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro non ha avuto una carriera brillante come la tua ma ha potuto creare una famiglia con due splendidi ragazzi. Successivamente cadere nella disperazione, rialzarsi come tante fantastiche donne in questo mondo e reinventarsi".

"L’umiltà non ti appartiene", ha continuato il dirigente sportivo terminando il suo intervento con parole durissime: "Visto che nella vita non hai mai saputo trasmettere sentimenti d’amore, di riconoscenza, affetto, sei purtroppo una grande artista completamente vuota".

Intanto, la Nazzaro, durante una conversazione con Delia Duran, non ha nascosto tutta la sua immensa amarezza per il fatto che tra lei e Katia Ricciarelli non ci sia più un rapporto di amicizia. "Era tutto finto perché le servivo", ha commento l'ex Miss Italia che si è prodigata molto nei confronti della soprano in tutti questi mesi, servendola e riverendola per poi trovarsi in mano un pugno di mosche.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.