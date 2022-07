Grande Fratello Vip, noto volto televisivo nel cast del reality?: "Tante volte me lo hanno proposto, ma..."

Gossip TV

Giorgio Mastrota rompe il silenzio su una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip.

Giorgio Mastrota sarà nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip? A spegnere ogni entusiamo è stato proprio il noto volto delle televendite che, intervistato dal settimanale Nuovo, ha smentito l’ipotesi di una sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Giorgio Mastrota smentisce la sua presenza al Gf Vip

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo settembre su Canale 5. Ma chi saranno i concorrenti ufficiali che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà? Sicuramente non vedremo nel cast Giorgio Mastrota che, al settimanale Nuovo, ha ammesso di essere stato contattato dalla produzione del reality show in diverse occasioni, ma di aver sempre rifiutato:

Tante volte me lo hanno proposto, ma ormai non ci provano nemmeno già… Ora sanno che la mia risposta è e sarà sempre no…Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo piuttosto che andare in tv a parlare a vanvera. Questo lavoro mi permette di avere continuità.

Chiuso il capitolo Gf Vip, Mastrota ha poi parlato della sua vita sentimentale, che sembra procedere a gonfie vele. Il conduttore ha confessato che presto sposerà la compagna Floribeth Gutierrez, ma che alle nozze non ci sarà la sua ex compagna Natalia Estrada:

Mi sembrerebbe una forzatura… Non abbiamo rotto i ponti, però non siamo neanche così amici da sentirci sempre.

