Grande Fratello Vip, la verità di Manila Nazzaro sulla sua assenza dopo l'eliminazione: "Giorni pesanti e strani"

Manila rivela i motivi della sua assenza sui social dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip.

Mancano poche ore alla finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 14 marzo 2022 su Canale 5. Nell'attesa, Manila Nazzaro ha fatto finalmente il suo ritorno sui social dove ha spiegato i motivi della sua assenza dopo l'eliminazione dal gioco.

Il ritorno di Manila Nazzaro sui social dopo il Gf Vip

A distanza di alcuni giorni dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, Manila è finalmente tornata sui social. A parte un video in cui si vede il suo ritorno in famiglia e gli abbracci ai due figli, la bionda conduttrice era completamente sparita. Interpellata dai suoi numerosi fan, l’ex gieffina ha deciso di rompere il silenzio e svelare i motivi della sua assenza.

"No ragazzi non dovete chiamare Chi l’ha Visto. Torno presto ve lo prometto.. sono stati giorni un po’ pesanti e strani. Ho ancora bisogno di ricaricarmi" ha scritto la Nazzaro su Twitter rassicurando i suoi fan "Ma il vostro affetto è la miglior cura per me. Grazie dal profondo del mio cuore a tutti. Ed io sto rinascendo grazie a tutto questo affetto".

E ancora: "Sempre con voi. Cercando si non deludere nessuno: ho sbagliato, ho lottato, ho creduto ma anche fallito. Ma mai tradito me stessa… Mi state ripagando di tutta l’amarezza che mi hanno fatto vivere. Vi lovvo davvero tanto tutti. Siete speciali e i miei tesori". Non perdete l'ultimo appuntamento con il Gf Vip stasera su Canale 5. Chi sarà il vincitore della sesta edizione?

