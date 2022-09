Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni nuovo traguardo: prende il posto di Rosalinda Cannavò

Gossip TV

Sophie Codegoni prende il posto di Rosalinda Cannavò? L’ultimo scoop sulla protagonista del Grande Fratello Vip.

Nuovo scoop sul conto di Sophie Codegoni, una delle ex concorrenti più chiacchierate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Fresca di proposta di nozze, Sophie potrebbe essere la nuova presentatrice di un format attualmente affidato a Rosalinda Cannavò, ecco perché.

GF Vip, Sophie Codegoni pronta a sostituire Rosalinda Cannavò

Dopo aver preso parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni è sbocciata e ha conosciuto uno straordinario successo. Complice la love story con Alessandro Basciano e i loro siparietti molto divertenti, Sophie ha conquistato popolarità e il posto di Bonas ad Avanti un Altro, un ruolo molto ambito sul piccolo schermo e che le permetterà di riabbracciare Sonia Bruganelli.

Mentre Paola Caruso tuona contro Sophie, accusandola di non apprezzare a sufficienza questa opportunità lavorativa, sembra che per l’ex gieffina vi sia una nuova prospettiva in cantiere. Fresca di proposta di nozze sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia - proposta che neppure a dirlo ha creato una valanga di interminabili polemiche - Sophie potrebbe essere la prescelta per sostituire Rosalinda Cannavò al timone di Casa Chi.

“Scoop: fuori Rosalinda per Tale e Quale Show, dentro Sophie Codegoni a condurre Casa Chi”.

L’indiscrezione, lanciata da Deianira Marzano su Instagram, riporta questa sostituzione dovuta al nuovo impegno di Rosalinda sul set di Tale e Quale Show, in partenza in prima serata sulla Rai. L’attrice potrebbe aver rinunciato alla conduzione del format del programma web, dovendo essere presente per un programma molto impegnativo a livello di prove ed elaborazione delle performance, e Sophie sarebbe stata scelta come sostituta. Al momento nessuno ha ancora confermato la soffiata.

