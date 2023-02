Grande Fratello Vip, “No all'ingresso di Gianluca", il padre di Antonella si oppone e mette in mezzo i legali

Gossip TV

Stefano Fiordelisi sembra stia facendo il possibile per evitare l'ingresso di Gianluca Benincasa al Gf Vip. In corso anche un'insurrezione social.

Nel corso dell'ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha confermato alcuni nuovi ingressi nella Casa, molti dei quali ex fidanzati ed ex fidanzate degli attuali concorrenti. In ballo ci sarebbero, Ivana Mrázová, ex fidanzata di Onestini, atteo Diamante, ex di Nikita Pelizon, Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro e infine l'ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa.

Gf Vip, il web insorge sull'ingresso di Gianluca Benincasa e il padre di Antonella si oppone mettendo in mezzo gli avvocati

Ad opporsi fermamente sull'ingresso di quest'ultimo il padre di Antonella ma anche buona parte del popolo degli internauti che ha mandato in tendenza su Twitter, l’hashtag “No Gianluca al GF Vip"

Stefano Fiordelisi sui social ha commentato con queste parole la notizia:"Cioè fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in TV) e usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro. Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera" mentre è di poche ore fa l'ulteriore news diffusa da Alessandro Rosica secondo cui il signor Fiordelisi si stia opponendo all'ingresso di Benincasa mettendo persino in mezzo dei legali. Su Twitter i commenti in merito sono centinaia e si punta il dito soprattutto contro gli autori, responsabili di fare entare una persona che potrebbe creare un grande squilibrio mentale ad Antonella, già particolarmente provata nel corso delle ultime settimane di permeanza nella Casa.

Ricordiamo tutti l'atteggiamento manipolatorio e ossessivo di questo personaggio. E ora gli permettiamo di entrare nel momento di maggiore sofferenza e debolezza di Antonella? Io non ho parole @GrandeFratello #gfvip #donnalisi #nogianlucaalgfvip pic.twitter.com/0UlYPETGK9 — 𝚌 𝚛 𝚒 ☔️ (@notfunnycri) February 2, 2023

Mi rifiuto di credere che un programma come il #Gfvip che ha fatto un enorme scivolone con il caso di Marco, non arrivi a tutelare il benessere mentale dei suoi concorrenti.Far entrare Gianluca non è intrattenimento ma un danno psicologico ENORME. #nogianlucaalgfvip #donnalisi pic.twitter.com/C8TgNYEpXy — ;aranel (@BlissHoll) February 2, 2023

con la salute mentale non si gioca.

la salute mentale non è da prendere sotto gamba.

basta una minima mossa per portare ad un crollo una persona fragile come Antonella. #nogianlucaalgfvip pic.twitter.com/SAAf9tCo0t — kait🐓 (@lushottie) February 2, 2023

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.