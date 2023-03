Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon in lacrime per Luca Onestini: "È una persona che non vorrei perdere nella mia vita"

Gossip TV

Nikita Pelizon scoppia a piangere al Gf Vip ripensando al suo percorso con Luca Onestini.

La semifinale della settima edizione del Grande Fratello Vip ha visto l'eliminazione dal gioco Luca Onestini. Un'uscita di scena inaspettata, che ha spiazzato tutti e destabilizzato Nikita Pelizon, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Nikita Pelizon crolla dopo l'eliminazione di Luca Onestini

Luca Onestini è stato eliminato dal gioco a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip. Un'eliminazione che ha destabilizzato i vari concorrenti della Casa. Se Alberto De Pisis ha infatti rivelato di sentirsi in colpa per le sue scelta, Nikita Pelizon ha confessato a Milena Miconi di essere dispiaciuta per come sono andate le cose fra lei e l'ex tronista di Uomini e Donne:

È strano perché era qui da 4 mesi, è strano non sentire più che scherza in giro per la casa...non so neanche perché ci sto così male. È come se volessi passare del tempo insieme fino alla fine. Adesso la cosa tra noi si era rasserenata, mi faceva piacere...Tralasciando il lato ombra, il lato luce è bello. A prescindere dalla sua figura, è una persona che non vorrei perdere nella mia vita. Anche se ci siamo fatti male, non è una brutta persona.

Con le lacrime agli occhi, Nikita ha continuato ammettendo:

Gli ho detto che non vorrei vederlo più ma non è vero. Mi farebbe piacere vederlo fuori. Mi fa strano, anche oggi giocare da sola, senza di lui. Mi da fastidio stare cosi, non devo stare così. Lui animava la Casa, la mancanza si sente.

