Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon e Matteo Diamante: "La pressione ci stava portando a rovinare tutto ma.."

Gossip TV

Nikita Pelizon è voluta intervenire sui social parlando del suo attuale rapporto con Matteo Diamante con cui ha condiviso parte della sua avventura al Gf Vip.

Nikita Pelizon è voluta intervenire sui social parlando del suo attuale rapporto con Matteo Diamante con cui ha condiviso parte della sua recente avventura al Gf Vip. L'ex fidanzato infatti ha partecipato come ospite soggiornando nella Casa alcune settimane, ritrovando un bel legame con la modella triestina.

Gf Vip, Nikita Pelizon: "Il mondo va troppo veloce e io e Matteo, questa volta, vogliamo fare le cose con più maturità

Di recente si è molto parlato di un ritorno di fiamma tra i due che durante ma soprattutto dopo la fine del reality show hanno condiviso molto tempo insieme mostrandosi affiati come un tempo.

Nikita ha condiviso un video con i tanti momenti vissuti di recente accanto a Matteo, accompagnando le immagini da queste parole:

"Sono state settimane folli…Stiamo creando un bellissimo rapporto precedentemente sfaldato, un’amicizia creata da zero, una fiducia che pian piano va riconquistata da entrambi ma con un evidente intesa. …La pressione ci stava portando a rovinare tutto, una si allontana e l’altro sparisce perché l’altra si allontana. 💔

La storia d’amore tra Matteo e Nikita è durata ben 7 anni, tra diversi tira e molla, ritorni di fiamma e brusche rotture. Tra loro c’è stata anche una convivenza che, però, ha fatto scoppiare definitivamente la coppia. Insieme hanno partecipato anche a Ex on the beach nel 2020. Proprio durante il reality, Matteo aveva confessato a Nikita di essere ancora innamorato di lei.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.