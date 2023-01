Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon durissima contro Giaele De Donà e Oriana Marzoli e Sarah Altobello: "Vorrebbero..."

Gossip TV

Nikita Pelizon lancia una velenosa frecciata alle sue compagne di gioco al Grande Fratello Vip.

Nikita Pelizon continua a stare al centro delle polemiche per il suo rapporto travagliato con Luca Onestini al Grande Fratello Vip. Parlando con Dana Saber e Antonella Fiordelisi proprio dell'ex tronista di Uomini e Donne, la gieffina ha lanciato una velenosa frecciata ad Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Giaele De Doná.

La velenosa frecciata di Nikita Pelizon al Gf Vip

Nikita Pelizon è sicuramente una delle concorrenti più discusse e chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo rapporto burrascoso con Luca Onestini continua a stare al centro dell'attenzione sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà anche se la modella ha rivelato di volerci fare pace.

Non solo. Parlando con Antonella Fiordelisi e Dana Saber, la Pelizon ha colto l'occasione per far notare alle due compagne d’avventura che in realtà Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Giaele De Donà non sono amiche ma hanno un solo obiettivo in comune:

Io voglio la tregua, non voglio più niente da lui. Io non voglio il rapporto che avevamo né quello che ha con Oriana...Ragazze non sono amiche, sono tutte che vorrebbero farselo. È diverso...

Leggi anche Luca Onestini contro Nikita Pelizon

Dana è invece convinta che Luca sia pronto a mettere da parte l’astio che li ha divisi ma, nonostante questo, ha messo in guardia Nikita consigliandole di fare molta attenzione:

A lui interessa il pubblico e cosa pensa la gente di lui. Non ci devi cascare di nuovo e stare male. La situazione in questa casa è abbastanza difficile, avete tanti nemici. Le donne vi odiano, rendete pacifica la situazione almeno con gli uomini. Se tu fai pace con lui sono contenta. Farai una bella cosa se fai pace con Luca, perché quello che vi aspetta è peggio.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.