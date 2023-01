Grande Fratello Vip, Luca Onestini contro Nikita Pelizon: "Rosicona, ancora non ti è passata?"

Al Grande Fratello Vip, continua la guerra fredda tra Nikita Pelizon e Luca Onestini che da diversi giorni ormai si parlano a malapena e soprattutto l'ex tronista continua a sferrare frecciatine nei confronti della modella triestina.

Nel corso della serata di ieri, i due gieffini sono tornati a punzecchiarsi durante il gioco del GF Game Night. La Pelizon ha risposto ad una domanda ovvero se Luca l'avesse mai illusa. Alla sua riposta affermativa, Onestini ha commentato: "Dai, finalmente dici una verità". La gieffina quindi ha concluso con un dito medio al quale l'ex tronista ha subito replicato: "Mi ha fatto il dito medio la rosicona oh! Ma ancora non le è passata?“

Luca si è poi sfogato con Oriana e Attilio, parlando anche di Ivana Mrazova:

Nikita costretta dal gioco a dire a fakestini

"non mi hai mai illusa" lei fa il ditone medio 👑



il circense sbrocca male e se ne va come un castoro in ritardo con la diga 🤡



(sottofondo con lui parte automatico non è colpa mia)#gfvip #nikiters pic.twitter.com/29NTyNbArH