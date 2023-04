Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon dopo la vittoria: "Tanti anni fa non sarei riuscita a vivere questa esperienza"

Gossip TV

La modella triestina, Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Gf Vip, è tornata sui social ringraziando tutti per il grande sostengo che le ha permesso di trionfare nel reality show.

"Sentire il vostro affetto dal vivo è stato meraviglioso -ha dichiarato Nikita - sono contenta e grata che la verità abbia vinto e che all’esterno abbiate capito la mia persona. Senza il percorso interiore iniziato tanti anni fa non sarei mai riuscita a vivere questa esperienza unica in questo modo, anzi.. sarebbe stato totalmente diverso. L’universo d’altronde rispetta sempre i tempi dell’evoluzione della nostra anima. Grazie a voi sono riuscita ad arrivare alla fine, a durare 6 mesi e mezzo raggiungendo questo traguardo tanto atteso. Grazie di tutto perché davvero siamo stati un team!!!! Nikiters siamo una squadra fortissimi. Vi prometto che ci abbracceremo presto e non vedo l’ora di vedervi dal vivo!!!!Grazie a tutte le persone che mi hanno supportato dentro e fuori, La vittoria è vostra perché la mia vittoria siete voi"

Tantissimi sono stati i messaggi da parte dei fan e anche di alcuni ex gieffini tra cui Antonella Fiordelisi che si è congratulata con lei e ringraziata per tutte le emozione che ha regalato

"Grazie per tutte le emozioni che ci ha fatto avere. Fiera di te" ha scritto l'influencer campana alla quale la Pelizon ha risposto: "Amore mio, grazie a te per tutto ciò che hai creato fuori e tutto l'affetto, amore amicizia e disponibilità mentre eri con me nella Casa. Unite siamo una forza Hunika, ti lovvo".

Messaggi d'affetto anche da parte di Sarah Altobello, George Ciupilan, Matteo Diamante, Davide Donadei , Charlie Gnocchi, Marco Bellavia.

