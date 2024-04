Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon annuncia il suo ritorno in tv: ecco dove la vedremo!

Gossip TV

Nikita Pelizon, ex vincitrice del Grande Fratello Vip, si prepara a tornare in Tv in un ruolo inedito. Ecco dove la vedremo.

Nikita Pelizon, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5, è rimasta nel cuore di molti spettatori che ora sono felici di poterla rivedere sul piccolo schermo. La bella modella ha annunciato il suo nuovo progetto televisivo, ecco di cosa si tratta.

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon dopo la vittoria

Lo scorso anno il Grande Fratello Vip è stato vinto da Nikita Pelizon dopo mesi e mesi di reclusione, e mesi e mesi di polemiche. La bella modella, già nota per la sua partecipazione a Pechino Express in coppia con Helena Prestes, ha iniziato la sua avventura nella casa di Cinecittà con grande entusiasmo ma è finita nel mirino della maggior parte dei concorrenti, che hanno scambiato la sua trasparenza e serenità con una chiara strategia di gioco e si sono spesso e volentieri accaniti contro di lei. Nikita, poi, è stata protagonista di un mancato flirt con Luca Onestini che ha fatto molto discutere, dal momento che l’influencer si è detta invaghita del bel bolognese mentre lui ha provato in tutti i modi a mettere un freno alla loro vicinanza.

Nonostante dubbi e perplessità, Pelizon non ha mai perso il suo sorriso e questo l’ha portata ad essere molto amata dal pubblico, che alla fine l’ha eletta vincitrice dell’ultima edizione del GF Vip in onda su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Dopo l’addio alla Casa più spiata d’Italia, Nikita si è dedicata alla pittura, sua grande passione, mantenendo un grandissimo legame con le sue fan alle quali ha addirittura proposto un costoso corso per la felicità, tutto da fare online. Ora, dopo mesi d’assenza dal piccolo schermo, l’ex gieffina torna in tv e lo annuncia così.

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon torna in tv!

Dopo aver vinto il Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon si è dedicata alla sua passione per la pittura e ha voluto anche mantenere un forte rapporto con le sue ammiratrici su Instagram, parlando della sua vita e dei suoi nuovi progetti. Proprio sui social, la modella ha annunciato che presto tornerà in tv con un ruolo inedito ma a dare ulteriori informazioni è Patrizia Pellegrino, anche lei ex gieffina con la quale lavorerà al nuovo programma. Si tratta di un talent show per giovani ragazze esordienti che vorrebbero ritagliarsi un posto nel mondo dello spettacolo, dal titolo Karpe Diem. Lo show tutto al femminile sembra un format molto interessante e brioso, ma non si hanno ancora informazioni sulla data della messa in onda e, soprattutto, sulla rete che ha comprato il programma. Siete felici di vedere nuovamente Nikita sul piccolo schermo?

