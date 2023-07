Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon accusa Matteo Diamante: "Non è gradita la mia presenza"

Gossip TV

La vincitrice della settima edizione del Gf Vip, avrebbe dovuto esibirsi con il suo singolo Mojito nel corso di una serata a Grosseto in compagnia dell'ex fidanzato Matteo Diamante ma la serata sarebbe stata cancellata.

Dopo la loro avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, gli ex fidanzati, che insieme avevano partecipato ad Ex on the beach, Nikita Pelizon, vincitrice dell'edizione e Matteo Diamante, hanno provato a riavvicinarsi e in molte occasione sono stati avvistati insieme e spendendo entrambi parole importanti che hanno fatto sperare in un ritorno di fiamma.

Gf Vip, Nikita Pelizon punta il dito contro l'ex fidanzato, Matteo Diamante

Dopo alcune settimane trascorse in serenità, tra i due qualcosa si è rotto e Matteo ha spiegato sui social "di essersi svegliato da questo sogno". Dal canto suo, la Pelizon ha replicato di aver rivisto atteggiamenti che l'hanno allontanata anche in passato, ribadendo di essere single e di voler restare tale.

Per l'ex coppia era previsto un evento insieme in un locale di Principina a Mare, a Grosseto nel quale Nikita si sarebbe dovuta esibire con il suo singolo Mojito. La Pelizon, tuttavia, ha fatto presente che non ci sarà lanciando una precisa accusa nei confronti di Diamante.

"Angels, essendo che la serata del 5 a Principina a Mare era stata trovata da “diamante” ma non è gradita la mia presenza, non sarò presente. Nonostante, essendo lavoro, avevo dato la mia disponibilità al locale che sarebbe stato felice di farmi cantare Mojito assieme a tutti voi. Mi spiace ma non dipende da me. Al posto mio ci sarà un’altra ragazza. Anche la serata del 29 mi è stato riferito essere saltata."

Questa la replica di Nikita alle parole di Matteo quando ha comunicato che le loro strade si sono definitivamente divise:

"Ammiro le donne che si sentono COMPLETE da sole, che lavorano su se stesse per arrivare a tal punto, LIBERE e che stanno per anni single piuttosto.A me non basta il corteggiamento, voglio una persona da ritenere ESEMPLARE che non mi consideri una sua proprietà, non solo a parole ma anche con i fatti. E che NON MI FACCIA MAI PROVARE IMBARAZZO IN NESSUN CONTESTO. Detto questo, siamo tutti diversi e chiaramente nessuno di noi è per tutti. Nessuno è sbagliato, semplicemente non è per te. Love you Angels."

