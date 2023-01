Grande Fratello Vip, Nicole Murgia contro Antonella Fiordelisi: "Non ho bisogno di te, pensi che ho paura perché sei..."

Gossip TV

Botta e risposta al Grande Fratello Vip tra Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi.

Tensione nella Casa del Grande Fratello Vip tra Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi. A poche ore dalla nuova puntata, le due giovani concorrenti della settima edizione si sono rese protagoniste di un duro botta e risposta in cui non hanno perso occasione per manifestare la propria antipatia reciproca.

Scontro al Gf Vip tra Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi

Stasera, lunedì 9 gennaio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi si sono confrontate tirando in ballo anche Edoardo Donnamaria, reo di aver accusato la sua fidanzata di provare astio nei confronti della nuova concorrente:

Non c’è astio, non la odio. Sono stata carina e socievole con lei, poi vedo una clip in cui parla male. Tu a me non ti sei mai avvicinata. A me non freghi. Io non ho mai parlato male di lei, è lei che ha parlato male di me. Non ci parlo tanto perché lei non si avvicina, io non mi avvicino. Non mi fido...parla da sola che non voglio darti importanza...

Le affermazioni di Antonella, però, non sono per niente piaciute a Nicole che, senza mezzi termini, ha ribadito il suo pensiero sul comportamento assunto dalla sportiva nella Casa del Gf Vip:

Tu sei partita prevenuta come al solito perché mi sono avvicinata alle persone con cui tu hai litigato. Non sai reggere un confronto...Io non ho bisogno della tua importanza. Sono onesta. Ho detto un secondo fa che hai astio per me. Il problema nasce nel momento in cui vengo a portare il piatto ad Edoardo, lo do a te per evitare problemi e vengo a sapere che tu parli di me, dici delle cose. Io te lo sono venuta a chiedere, tu non racconti le cose come stanno.

Leggi anche Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran sotto accusa: ecco perché

La Murgia ha poi commentato insieme a Oriana Marzoli e Giaele De Donà quanto successo in giardino con la Fiordelisi:

Ti giuro pesante. Dai, non ha capito che io sbrocco. Pensa che io ho paura, pensa che è stata la preferita della settimana e ho paura? Dice che parlo male di lei, lei è stata la prima a parlare male. Meno male che ci sono le telecamere. Chi vuole la sua fiducia. A parlato male di me per mezz’ora dopo che ho portato il piatto ad Edoardo. Adesso fa finta che è amica di tutti, fino all’altro ieri ha parlato male di tutti. Adesso improvvisamente…

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.