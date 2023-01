Grande Fratello Vip, Soleil Sorge a cena con Alex Belli e Delia, i tre sotto accusa: "Tutta una farsa"

Gossip TV

I tre ex protagonisti del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran a cena a Sharm el-Sheikh: il selfie che fa discutere.

I tre ex protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran si sono ritrovati a trascorrere qualche giorno di relax a Sharm el-Sheikh e per l'occasione, il triangolo artistico si è ritrovato a cena insieme in un clima sorridente e disteso come testimoniato dalle foto postate dalla Sorge.

Gf Vip, Soleil, Alex e Delia si ritrovano a cena insieme, pioggia di polemiche: "Tutta una sceneggiata, complimenti per la coerenza"

Il selfie dei tre ex gieffini che animato la sesta edizione del reality con l'amore libero e con il noto triangolo, ha sollevato molte polemiche, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Soleil in cui aveva ribadito con fermezza di non voler avere più niente a che fare con Alex e consorte.

Su Twitter si è nuovamente parlato dei tre ex vipponi e della loro réunion come l'ennesima presa in giro per i telespettatori del reality. "La sagra del ridicolo”, commenta qualcuno. “Ancora non avete capito che erano tutti d’accordo l’anno scorso”, dice un’altra utente. Ed ancora, “Una delle cose più palesi dell’ anno scorso. Sta sceneggiata, tutti d’accordo con gli autori per creare quella roba patetica.Complimenti per la coerenza!”

A Verissimo lo scorso novembre Soleil Sorge, intervistata da Silvia Toffanin, era intervenuta anche sulla questione legata ad Alex Belli e Delia Duran con queste parole:

"Se li ho più sentiti o visti? No, su tanto io nella vita torno indietro, sono una persona che torna spesso sui propri passi, perdona e lascia andare, ma su una cosa non torno indietro, ed è quando taglio un rapporto con qualcuno. Ci sono alcuni casi in cui secondo me non vale la pena ridare l’opportunità alle persone di rientrare nella propria vita. Le persone dimostrano di essere ciò che sono. Nella vita ho appreso da tutte queste vicende e ho capito che non c’è necessariamente bisogno di lasciare andare o meglio, di lasciare andare sì ma si ricominciare ad avere un rapporto con le persone, anche no."

