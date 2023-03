Grande Fratello Vip, Nicole Murgia: "Antonella Fiordelisi mi ha delusa"

Gossip TV

L'intervista di Chi a Nicole Murgia, tra le protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Tra le protagoniste della settima edizione del Gf Vip, l'attrice romana, Nicole Murgia, ha rilasciato un'intervista al magazine Chi in cui ha parlato dei suoi ex compagni d'avventura nel reality show targato Mediaset.

Gf Vip, Nicole Murgia: "Antonella è solo una provocatrice che cavalca l'onda del vittimismo"

Parlando del rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, la Murgia ha dichiarato:

"Non so quanto possa durare la loro storia fuori. Lui è simpatico, intelligente, gli voglio bene, ma non mi sarei mai vista accanto a lui"

Proprio nei confronti di Edoardo, l'ex gieffina ha dichiarato di recente di essere rimasta delusa di non aver ricevuto una risposta dopo la sua squalifica. La Murgia avrebbe provato a contattarlo ma Donnamaria, forse per la promessa fatta ad Antonella, non l'ha mai più cercata.

Parlando proprio di quest'ultima, l'attrice romana ha dichiarato:

Antonella. Avevo apprezzato il suo spirito battagliero, in realtà è una provocatrice che cavalca l’onda del vittimismo.

In merito ad Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro, l'ex gieffina invece ha detto:

Mi sono avvicinata a lui in modo goliardico e divertente, ci siamo stuzzicati. Abbiamo affrontato anche discorsi seri, a tutti e due mancavano i nostri figli. Ho scoperto un ragazzo intelligente, profondo, galante, rispettoso. Ma era un gioco. Nella Casa è facile cercare una persona che sia un appiglio cui aggrapparsi per avere un abbraccio, una coccola.

Io e Daniele all’inizio ci siamo stuzzicati, poi abbiamo litigato, abbiamo avuto confronti duri. Il legame con Oriana lo ha addolcito, lo ha portato ad aprirsi. Mi ha aiutato nei momenti difficili strappandomi un sorriso.

"Nikita parlava tanto di “peace & love”, ma se l’è presa per una nomination" ha commentato poi Nicole.

Parlando infine di Vittoria Deganello, ex fidanzata del fratello della Murgia, l'ex gieffina ha commentato la durissima accusa dell'ex corteggiatrice che ha fatto presente che l'attrice romana le avrebbe chiesto di abortire:

Non c’è bisogno di commentare certe follie basate sul nulla, è una cosa senza senso, non la commento da quanto è folle.

