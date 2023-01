Grande Fratello Vip, nella notte lite tremenda tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo che la strattona

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati (di nuovo) e questa volta sembra nel peggiore dei modi.

Ieri sera, il giovane romano e l'influencer campana hanno deciso di confrontarsi dopo giorni di litigi in seguito al rapporto tra il volto di Forum e Oriana Marzoli. Pur avendola nominata nel corso dell'ultimo appuntamento con il Gf Vip, Donnamaria ha precisato in diverse occasioni di essere affezionato alla venezuelana e la cosa ha mandato su tutte le furie la Fiordelisi che considera la Marzoli la sua più grande nemica all'interno del reality.

Ieri sera Antonella ha cercato di chiarire con Edoardo ma, nonostante i buoni propositi della ragazza, sono tornati a litigare quasi immediatamente e lei si è rifiutata di dormire insieme a lui.

Antonella, dopo queste parole, si è allontanata ed Edoardo l'ha trattenuta per un braccio costringendola sentire quello che doveva dirle:

Edoardo poi si è confidato con Onestini:

Roba che se mi prendi a me così faccio il panico. Roba che davvero non ti avvicini più a me nemmeno dentro la testa. #gfvip pic.twitter.com/Be6fBTzDxx