Grande Fratello Vip, nel cast una rapper spagnola? L’ultimo gossip

Nuove indiscrezioni sul cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Sembra che Alfonso Signorini abbia messo gli occhi su una rapper e presentatrice spagnola.

Debutterà il prossimo 19 settembre, in prima serata su Canale 5, la settima edizione del Grande Fratello Vip e tutti gli occhi sono puntati sul cast della nuova stagione. Alfonso Signorini sta attingendo a tutte le sue fonti, e sembra che tra i concorrenti vi sarà anche Chadia Rodriguez, rapper e presentatrice spagnola molto amata in Italia.

Grande Fratello Vip, Chadia Rodriguez: chi è la nuova candidata al cast?

C’è grande curiosità sul cast del Grande Fratello Vip che, sin da quando si è concluso con la vittoria di Jessica Selassié, è diventato argomento principale nei salotti di gossip, dal momento che tutti vogliono sapere quali saranno i nuovi Vipponi che varcheranno la porta rossa di Cinecittà. Nelle ultime settimane si sono avvicendati diversi gossip, tra cui quello che avrebbe voluto la presenza di Gemma Galgani e Giorgio Manetti nel cast - successivamente smentita così come quella di Federico Fashion Style - oppure la nomina a prima concorrente ufficiale di Guendalina Canessa e la presenza quasi certa di Asia Gianese, giovane e popolare influencer su Instagram.

Al Gf Vip potrebbero esserci anche Alvaro Vitali e Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez, mentre sembra sempre più difficile convincere Mediaset ad accettare il ritorno di Pamela Prati, dopo il caos per l’affaire Mark Caltagirone e la questione legale con Barbara d’Urso. Poche ore fa, Biccy ha diffuso un nuovo pettegolezzo, assicurando di avere la certezza che Signorini ha contattato anche Chadi Rodriguez, popolare rapper e presentatrice di organi spagnole che conduce su Discovery “Sex, Lies & Chadia”.

Nata in Spagna nel 1998, per metà di origini marocchine, Chadia ha adottato il cognome Rodriguez ma non ha nulla a che fare con Belen e la sua famiglia, essendo il vero cognome della conduttrice Darnakh. Al momento, sempre secondo lo scoop, Chadia avrebbe sostenuto il provino e sarebbe piaciuta moltissimo a Signorini, ma non avrebbe ancora firmato un vero e proprio contratto.

