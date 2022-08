Grande Fratello Vip, nel cast anche Andrea Nicole Conte? Parla l’ex tronista di Uomini e Donne

Gossip TV

Andrea Nicole commenta la possibilità di entrare nel cast del Grande Fratello Vip, rivelando la verità ai fan che la seguono dalla sua partecipazione a Uomini e Donne.

Continuano i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha deciso di stupire i fan del reality show di Canale 5 con un un cast eccezionale e variegato, adatto a catalizzare l’attenzione di tutte le fasce d’età. Nella casa di Cinecittà ci sarà anche l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte? Ecco la verità dopo tanti gossip sul suo conto.

Grande Fratello Vip, Andrea Nicole nel cast dopo Uomini e Donne?

Nel corso dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne, il pubblico si è affezionato in particolare modo ad Andrea Nicole Conte, denominata dalle riviste di gossip la prima tronista trans. Andrea Nicole ha raccontato la sua storia e il suo passato, per alcuni versi difficile per altri liberatorio, e ha trovato l’amore al fianco di Ciprian Aftim, il quale sin da subito ha messo in chiaro di voler far breccia nel cuore della tronista a tutti i costi. Nelle ultime settimane, pensando al possibile cast della settima edizione del Grande Fratello Vip e dato il grande successo collezionato da Andrea Nicole, nonostante la scelta poco tradizionale e le polemiche che l’hanno seguita fuori e dentro lo studio della De Filippi, si è vociferato che l’ex tronista sarebbe stata per certo una delle nuove concorrenti scelta da Alfonso Signorini. Nel corso di una diretta su Instagram, Andrea Nicole ha messo in chiaro la verità, rivelando:

"Io non ne so nulla, ditemelo voi. Io sono sempre l’ultima a sapere le cose. Io vado anche a vedere, ma non ne so nulla”.

Con queste parole Andrea Nicole ha smentito la sua eventuale partecipazione al Gf Vip a settembre, con grande delusione da parte dei suoi sostenitori. Nella casa di Cinecittà ci sarà di certo Giovanni Ciacci, primo concorrente ufficiale, pronto a parlare in direta tv della sua positività all’HIV e a dare testimonianza di cosa voglia dire vivere come siero positivo. Ancora in dubbio, invece, la presenza di Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez. Sembra, infatti, che la showgirl argentina non sia minimamente felice all’idea di vedere Antonino nella casa più spiata d’Italia e sarebbe arrivata ad imporgli il divieto assoluto di parlare della figlia Luna Marì, volendo proteggere la bimba dalle luci dei riflettori. Nonostante la ferma opposizione di Belen, Antonino sceglierà di prendere parte al Gf Vip? Al momento dall’hair stylist ancora nessuna conferma e Signorini scalpita.

