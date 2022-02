Gossip TV

La showgirl campana lapidaria sulle vicende dei coniugi Belli in cui è coinvolta anche la Sorge.

Dopo la festa di sabato sera al Grande Fratello Vip, tutti gli occhi e riflettori sono puntati sul triangolo formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Tra gli stessi concorrenti e i telespettatori, praticamente chiunque ha espresso pareri sulle vicende che si sono venute a creare all'interno della Casa, due giorni fa. La serata è stata caratterizzata da un violento litigio tra Alex e Soleil, e quest'ultima, presa dallo sconforto, si è lasciata andare in un pianto disperato cercando conforto dagli altri inquilini.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan smonta il triangolo Alex, Soleil e Delia: "Show surreale"

Sulla questione, sono intervenute anche la madre e la zia della Sorge che si sono espresse duramente sui coniugi Belli descritti come "due avvoltoi assetati". Anche il popolo del web è insorto, parlando di "manipolazione" e "umiliazione" subita dall'ex corteggiatrice. Insomma, sono in molti a vedere Soleil come una vittima della coppia. Molti ma non tutti. C'è anche un gran numero di persone che la vede complice e condanna tutti e tre nella stessa misura. Tra questi, Miriana Trevisan che nonostante durante la festa abbia cercato di confortare Soleil, ha anche detto la sua sul triangolo parlando di "uno show surreale".

Ieri pomeriggio mentre Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Antonio Medugno difendevano l'ex corteggiatrice per essere caduta della trappola di Alex e Delia, Miriana, ha analizzato lucidamente ciò che è accaduto escludendo che esistano vittime in questa situazione:

“Ma perché si lascia baciare e abbracciare sensualmente - ha dichiarato la showgirl campana - Ma cosa stiamo dicendo ragazzi?! Dai ci rendiamo conto? Tu non ti fai baciare e limonare da una se non ti va. Io non vedo nessuna vittima in questo siparietto. Non c’è nessuna vittima qua, mi dispiace. Stiamo andando oltre e non ci sono vittime. Non ti fai limonare così, non esiste dai. Non è più un gioco goliardico. Questo non è nemmeno un gioco, ma sono scene da surreality. Dare la scusa all’alcol anche basta. Perché allora tu fai tutto quanto e poi dici che è perché hai bevuto. Prima il bacio hollywoodiano e poi si sono innamorati. A parte che è una roba brutta. Se tu sai che l’alcol ti procura queste cose non lo fai e non bevi. Oppure potrebbe non andare oltre un certo limite e mettere un freno"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.