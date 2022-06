Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan, problemi con il figlio dopo il reality: la confessione

Gossip TV

La showgirl campana, intervistata dal magazine Mio: "Con mio figlio Nicola, ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci dopo il Grande Fratello Vip"

Miriana Trevisan è stata una delle grandi protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Eliminata ad un passo dalla finale, l'ex ragazza di Non è La Rai, ha trascorso ben sei mesi lontana dalla famiglia e dal figlio Nicola, avuto tredici anni fa dall'ex marito Pago.

Gf Vip, Miriana Trevisan, problemi con il figlio dopo il reality: la confessione

In un’intervista rilasciata al magazine Mio, la showgirl campana, ha confessato di aver avuto dei problemi con figlio dovuti alla lunga lontananza da lui. Ritornare al loro legame spontaneo e naturale non è stato così semplice.

"All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci", ha dichiarato la Trevisan.

Oggi, fortunatamente le cose proseguono di nuovo serenamente e il loro solido legame è tornato come quello di sempre. Miriana ha ammesso di essere molto grata al Gf, che le ha consentito di ritrovare quel pubblico che l'ha sempre amata e sostenuta anche per tutti gli anni in cui è stata lontana dal piccolo schermo, dedicandosi alla famiglia. Oggi è una madre serena con ottimi rapporti con il padre di suo figlio.

Dopo i brevi flirt con Nicola Pisu e Biagio D’Anelli nella Casa del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan oggi è single, in attesa di trovare l'uomo giusto senza alcuna fretta.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.