Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan prende le distanze da Delia Duran: "Basta! Mi sento presa in giro"

Miriana rivela tutti i suoi dubbi e perplessità sul comportamento di Delia.

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo averla consolata e supportata, Miriana Trevisan ha deciso di prendere le distanze da Delia Duran. Il motivo? La scelta della modella di dare un'altra possibilità alla sua storia d'amore con Alex Belli.

Miriana Trevisan delusa da Delia Duran

Delia ha rivelato a Miriana di amare ancora Alex e di voler restare insieme a lui. Una dichiarazione che ha spiazzato Miriana, la quale si è lasciata andare a uno sfogo con Nathaly Caldonazzo: "Ci sono cose che non mi tornano. Già adesso ha cambiato idea sul fatto che lo vuole lasciare. Io oggi mi sono stranita infatti e mi sono allontanata".

La Trevisan si è sentita presa in giro dalla Duran e, proprio per questo, ha deciso di prendere le distanze dalla nuova concorrente del Grande Fratello Vip: "Mi ha detto ‘no perché io ho tutto con lui, troppe cose insieme e lo amo ancora’. Dai ma ieri aveva detto che lo lasciava. Infatti da oggi non mi metto più in mezzo. le ho detto ‘quale altra dimostrazione vuoi? Cosa altro ti deve fare? Ma non avevi detto che l’avevi lasciato?’. Adesso basta, se è così non le dirò più quello che penso. Quasi piangendo mi ha detto che è confusa. A questo punto la devo lasciare andare".

Miriana ha poi concluso affermando: "Io ho visto altre donne fare come lei, ma non con uomini che erano arrivati a tanto come Alex. Però la cosa che mi ha spaventata è che lei in lacrime mi ha detto ‘io ho vissuto in passato una cosa peggiore’. Quando mi ha detto che ha vissuto una cosa peggiore sono rimasta senza parole".

