La showgirl campana non sarà presente alle nozze del suo ex coinquilino del Gf Vip.

L'attore milanese Davide Silvestri, tra gli ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha annunciato due mesi fa tra le pagine del settimanale Chi, il suo matrimonio con Alessia Costantino.

Davide e Alessia infatti, convoleranno a nozze il 3 luglio prossimo in provincia di Milano, riuscendo ad anticipare i tempi come entrambi desideravano.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan: “Perché non andrò al matrimonio di Davide Silvestri”

L'ex attore di Vivere aveva invitato inizialmente solo Barù e Katia Ricciarelli per poi estendere l'invito anche a Jessica Selassiè (unica presente tra le sorelle)la coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni e infine Miriana Trevisan. Proprio la showgirl campana, attraverso le pagine del settimanale Mio ha rivelato che non potrà essere presente al matrimonio del suo ex compagno d'avventura:

“Io sono stata invitata ma non posso andare perché in quei giorni sono impegnata con un evento. Davide non è obbligato a invitare tutti: è il suo matrimonio e invita solo le persone più care. Lui è sempre il top: mi ha anche invitato al concerto di suo cugino Kekkò dei Modà perché sa che sono una grande fan”

Stando alle prime indiscrezioni proprio Kekko, il cantante dei Modà, cugino dello sposo, sarà il testimone di nozze mentre Barù sarà occupato ai fornelli, con una bella grigliata per tutti gli ospiti. Durante il party sarà servita ovviamente la birra Lira che viene prodotta da Davide e Kekko. Miriana sarà l'unica ex gieffina tra gli invitati assente per impegni di lavoro, in attesa della conferma della Ricciarelli, la nota soprano ed ex gieffina super ospite del matrimonio. A fare molto rumore, tra gli ex compagni d'avventura di Davide, l'assenza di Alex Belli e Soleil Sorge, ai vecchi tempi inseparabili nella Casa di Cinecittà.

