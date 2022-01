Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan: ''Non piangerò più per Katia Ricciarelli''

Gossip TV

Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo riflettono sulla situazione che si è creata al Grande Fratello Vip con Katia Ricciarelli.

Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo dicono basta a Katia Ricciarelli. La casa del Grande Fratello Vip è una polveriera e la showgirl ha deciso che non darà più modo alla soprano di farla soffrire ancora. Nathaly, tuttavia, insinua il dubbio che Katia non sia l’unica persona dalla quale Miriana dovrebbe proteggersi.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan prende le distanze da Katia

Le fazioni sono al completo e la casa del Grande Fratello Vip è un campo di battaglia feroce, dove si alternano momenti di tensione strema, discussioni violentissime e pace apparente che serve, forse, solo a mantenere le apparenze. Dopo gli ultimi insulti di Katia Ricciarelli a Lulù Selassié, Miriana Trevisan ha preso una decisione: si opporrà alla soprano, nonostante quest’ultima abbia il potere di farla soffrire con le sue parole, taglienti come lame. Parlando con Nathaly Caldonazzo a proposito della complicata situazione in Casa, Miriana rivela le sue intenzioni e l’attrice si trova d’accordo, ammettendo: “Io sono coerente, non ti parlo più, non ti considero più e sei finita. Se mi deludi, e ogni giorno mi dai la conferma di quella che sei, io piuttosto rimango sola ma non ti cerco”.

“È quello che ho fatto io qui, avevo solo il pubblico. Evito di chiederle qualsiasi cosa, siete arrivate al punto in cui sono arrivata io settimane fa. Io non piango per lei, non piangerò mai più. Non ho stima, quindi non mi interessa”, ha spiegato Trevisan. “Ma tu parli con Katia e Soleil… Se lei sta seduta, io vado dall’altra parte. Per mangiare anche, ho evitato. È un punto di non ritorno. Anche Manila è così con Katia, non sparlando di te insieme? Sei sicura? Ti difende quando Katia sparla di te?”, ha insinuato Nathaly, convinta che Manila Nazzaro non sia poi una fedele amica di Miriana.

In effetti, l’ex Miss Italia ha preso le parti di Katia, tacendo più volte quando la soprano ha deliberatamente offeso Miriana. “Manila non è come loro, alle mie amiche do modo di essere libera. Credo che lei mi difenda, ma lo vedremo”, ha affermato Trevisan, pronta a dare una vera possibilità a Manila e alla loro amicizia.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.