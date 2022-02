Grande Fratello Vip, Davide Silvestri torna all'attacco contro Soleil Sorge: "Si è dimostrata per ciò che è"

Gossip TV

Soleil ancora al centro delle critiche nella Casa del Gf Vip.

Davide Silvestri è tornato all'attacco contro Soleil Sorge. Dopo averla duramente criticata in diretta, il giovane attore si è sfogato con Miriana Trevisan rivelando di aver trovato falso e incoerente l'atteggiamento assunto dall'influencer italo-americana nei suoi confronti.

L'attacco di Davide Silvestri a Soleil Sorge

A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip, Davide è tornato a parlare della nomination ricevuta da Soleil. "Siamo alla fine, mi ha facilitato la situazione" ha dichiarato l'attore a Miriana "Mi ha fatto capire tanto, per me questo è un gioco al tradimento. Non mi piace quando si screditano gli altri gratuitamente, quindi ben venga".

"Vuole giocare? E allora giochiamo! Lei deve essere sempre protetta e sempre al centro dell'attenzione e deve sempre avere ragione" ha continuato Silvestri commentando l'atteggiamento della Sorge e rivelando di aver compreso il suo vero obiettivo "Si è dimostrata per quello che è. A me va bene così, mi ha tolto dei dubbi. Io mi espongo come e quando dico io. Non mi devono dire cosa fare".

"Mi ha deluso, ha attaccato al contrario. Si è rivelata per quella che è veramente. Per me ha fatto delle cose sbagliate, io non sono più d'accordo con quello che sta facendo. Ci vuole rispetto e credo che è quello che al momento le manca" ha aggiunto Davide provocando la reazione di Miriana "È stata proprio una cosa strana. È stata la nomination più strana. Io non ho mai appoggiato il suo parlare male su qualcuno ed è stato questo che le ha fatto venire i nervi".

