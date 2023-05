Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia conviverà con Tavassi: "Ho pensato di diventare la madre di suo figlio..."

Gossip TV

La coppia, nata nel reality show del Gf Vip 6, è stata ospite da Turchese Baracchi a Radio Cusano Campus

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, i due ex concorrenti della sesta edizione del Gf Vip, sono stati ospiti di Radio Cusano Campus nel programma condotto da Turchese Baracchi.

Gf Vip, Micol Incorvaia: "Senza Edoardo divento pazza, ho bisogno di stare con lui"

Con l'occasione, come riportato da Isaechia, la sorella di Clizia ha parlato della lettera scritta da Edoardo e pubblicata da DiPiù in cui le chiedeva di andare a convivere:

"Io mi trasferirò. Pensando alla convivenza degli altri storco sempre il naso ma a sto giro sento l’esigenza. E’ come se non avessi una fissa dimora. Ho bisogno di stare con lui, divento pazza, divento scontrosa perché mi manca. Non sono gelosa, lui non mi da neanche modo di esserlo. C’è la gelosia buona. Lui un po’ geloso lo è ma mi fa vedere. Io spero di trasferirmi prima dell’estate. Anche a me è balenata l’idea di divenire un giorno la mamma di suo figlio."

Quest'estate si trasferiranno per diverse settimane in Sicilia a casa della famiglia di Clizia e sarà la prima occasione per iniziare la convivenza e prendere una casa a Roma. Tavassi ha parlato della sofferenza nello stare lontano da Micol:

"Si soffre senza di lei. Mi annoio, ho creato una specie di dipendenza da Micol. Quando se ne va mi accorgo di avere delle mancanze che vado a riempire facendo cose folli, come dirette su TikTok. Le ho chiesto di venire a Roma. Anche perché sapendo che deve ripartire c’è l’ansia e non ti godi il momento."

Micol ha poi parlato della sua avventura televisiva al Gf Vip:

"Il Grande Fratello mi ha regalato delle cose che non immaginavo minimamente.[...] Io ho capovolto completamente le sorti di quello che avevo idealizzato come Gf. Ho trovato l’amore, cosa che mi riesce già difficilissima fuori dalla Casa, figurati dentro. In più, stringere questi legami forti con queste ragazze che adesso sono le persone che sento di più in assoluto" (Oriana Marzoli e Giaele De Donà con cui ha realizzato anche un progetto insieme, creando una linea di abbigliamento).

"Per me sono due grandi conquiste, il fatto di aver legato così tanto con delle donne, di aver trovato l’amore e soprattutto mi sono resa conto di aver fatto un change totale della mia vita."

