Grande Fratello Vip, Micol e Clizia Incorvaia si ritrovano: "Ci siamo scoperte e amate tardi"

Micol Incorvaia e Nikita Pelizon sono le prime ad andare al televoto nella Finale del GFVip e per ognuna di loro, Alfonso Signorini ha preparato una dolce sorpresa. A Micol ha fatto incontrare la sorella Clizia e tra le due c'è stato un momento molto commovente. Vediamolo insieme.

In questa Finale del Grande Fratello Vip non mancano le sorprese e in particolare Alfonso Signorini ha fatto incontrare Micol Incorvaia con la sorella Clizia, regalando al pubblico un momento dolcissimo di affetto tra sorelle.

Grande Fratello Vip, Clizia e Micol Incorvaia si ritrovano in una commovente reunion

Il conduttore Alfonso Signorini ha preparato una sorpresa dolcissima per Micol Incorvaia: l'incontro con la sorella Clizia. Le due si sono ritrovate dopo sei mesi di lontananza, ma tra loro c'era un vetro a separarle. Clizia ha rivolto alla sorella minore delle parole molto dolci, ricordandole che per lei e la loro famiglia lei è già vincitrice:

"Sono così emozionata, sei bellissima, siamo orgogliosi del percorso che hai fatto, l'hai vissuta in maniera eccelsa, senza maschere, nuda e cruda e la tua verità del cuore è arrivata a tutti. Penso che questa sia la tua più grande vittoria. Ho imparato tanto da te, sei la nostra piccola grande guerriera. Micol, ho scoperto una sorella diversa qui, sono fiera di te, di cosa hai dimostrato. Dico che ci siamo conosciute da adulte perché quando avevo 18 anni, lei aveva 6 anni, non la consideravo proprio, sono stata anche un po' egoista"

Anche Micol ha confermato che quando era piccola, per lei Clizia era una figura un po' mitica: "Collezionavo i ritagli di giornale dove compariva, perché sapevo che lavorava nel mondo della moda. Poi con la sua separazione siamo andate a vivere insieme e ci siamo avvicinate."

