Grande Fratello Vip, Mediaset sospende il doppio appuntamento? Il motivo

Il Grande Fratello Vip potrebbe tornare in onda con un solo appuntamento a settimana: ecco quando e il motivo della decisione.

Gf Vip, addio al doppio appuntamento settimanale? Ecco perché

Il reality show targato Mediaset ha aperto i battenti della settima edizione il 19 settembre scorso con la consueta programmazione di lunedì e quella del giovedì con il doppio appuntamento settimanale.

Stando a quanto ha riferito Novella 2000, il Gf Vip, potrebbe dire addio alla programmazione della prima serata del giovedì per un motivo preciso. Per diverse settimane, il reality dovrebbe andare in onda solo nel prime time del lunedì. La decisione non sarebbe dipesa dagli ultimi dati degli ascolti TV del giovedì (sicuramente più bassi rispetto al primo appuntamento) ma sarebbe legato ai prossimi Mondiali di Calcio 2022 che verranno trasmessi su Rai 1. La competizione calcistica FIFA Qatar 2022 inizierà il 20 novembre fino al 18 dicembre 2022.

. Il Grande Fratello Vip, onde evitare lo scontro diretto con la competizione, dovrebbe andare in onda con il doppio appuntamento fino al prossimo 10 novembre per poi sospendere la doppia puntata settimanale.

Ieri, il nono appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini è stata seguito da 2.652.000 telespettatori con il 20.80% di share vincendo il prime time degli ascolti. Ancora un ottimi risultato per il programma che, nella serata di lunedì, conquista il podio ogni settimana.

