Grande Fratello Vip, Matteo Diamante spiega perché ha cancellato una serata con Nikita Pelizon: "Non voglio vederla"

Matteo Diamante ha spiegato i motivi per cui ha disdetto alcune serate organizzate con Nikita Pelizon, sua ex fidanzata, vincitrice della settima edizione del Gf Vip.

Ieri, Nikita Pelizon, si è sfogata sui social in seguito ad alcune serate organizzate in precedenza con Matteo Diamante e cancellate, pare, proprio da quest'ultimo in seguito ad un allontanamento tra loro dopo la conclusione della settima edizione del Gf Vip.

"Angels - ha dichiarato Nikita su Instagram - essendo che la serata del 5 a Principina a Mare era stata trovata da “diamante” ma non è gradita la mia presenza, non sarò presente. Nonostante, essendo lavoro, avevo dato la mia disponibilità al locale che sarebbe stato felice di farmi cantare Mojito assieme a tutti voi. Mi spiace ma non dipende da me. Al posto mio ci sarà un’altra ragazza. Anche la serata del 29 mi è stato riferito essere saltata"

Matteo, tirato in causa sulla questione, è sbottato nel corso di una diretta Instagram poi cancellata.

"Mi ritrovo in mezzo al mare ad aprire Twitter e leggere che ci sono centinaia di persone che non vedevano l’ora perché mi devono ca*are il c***o perché disdico una serata di merda perché non ho voglia di stare con lei a tenerle la manina per voi."

"Ma secondo te lo vado a dire in giro? Ti ho spiegato che… cioè una persona che dice voglio essere libera di ciulare con chi voglio, ed essere libera di frequentare, di uscire, di ballare Mojito sì vai fallo. Ma non rompetemi il c***o. Non c’è niente, non ci sarà mai niente. E non voglio che ci sia niente. Mi dispiace, ci ho sperato, ci ho provato ma è finita lì. Non sono una vittima, lei non è una vittima, è una donna forte, brava, Giovanna D’Arco. Vai per la tua strada, io vado per la mia, finito."

Successivamente pare che Diamante abbia tolto il segui a Nikita Pelizon su Instagram

Però tu volevi che lei vincesse! Caro Diamantino, sputare nel piatto dove ci mangi non fa di te una bella persona anzi fai la figura del piccolo uomo! Nikita ti è servita fino a quando ti faceva comodo eh!?Se non era per lei chi ti cacava! @matteodiamante pic.twitter.com/Unz9eL6kqT — 🪽🐚Cry_96 🌊🪷 (@witcher____96) July 24, 2023

Ha fatto bene Nikita a mandarti a quel paese! Che vergogna di uomo! #nikiters pic.twitter.com/QBNuGmPEPp — 🪽🐚Cry_96 🌊🪷 (@witcher____96) July 24, 2023

