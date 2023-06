Grande Fratello Vip, Matteo Diamante, è finita con Nikita Pelizon: "Ho capito che.."

Gossip TV

Matteo Diamante ha chiarito il rapporto con Nikita Pelizon con alcune storie su Instagram. I due ex fidanzati si erano ritrovati nel corso della settima edizione del Gf Vip.

Gf Vip, parla Matteo Diamante: "Con il tempo ho scoperto lati di Nikita che non mi piacevano"

Proprio durante il soggiorno nella Casa e nelle settimane successive, Matteo e Nikita sembravano aver ritrovato la sintonia di un tempo. I due ragazzi hanno condiviso tanti momenti importanti e la loro relazione, tra alti e bassi, è andata avanti per ben 7 anni, nonostante si siano lasciati per qualche periodo.

"Se è la donna della mia vita? Quello non si può negare. Quando non siamo insieme ci manchiamo. Quando stiamo insieme abbiamo così tante pressioni che stiamo insieme poco, effettivamente. Ti posso garantire che io non ho fretta e lei neanche. Ed è giusto che sia libera e rimanga libera. Facciamo andare le cose con calma" aveva dichiarato di recente Matteo ai microfoni di Radio Cusano Campus.

Nelle ultime settimane però, i due sono apparsi insieme sempre più di rado e l'ex gieffino ha voluto spiegare ai fan come sono attualmente i rapporti con la Pelizon.

"Come sicuramente avrete notato io e Niki non ci vediamo più, forse non ci siamo mai frequentati veramente. Abbiamo provato a passare del tempo assieme ed è stato un sogno, seppur reale. Siamo connessi? Si certo. Ci parliamo con lo sguardo? Si certo. Ma essere connessi a volte non basta. Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro. Pensavo di costruire qualcosa con basi solide ma non è possibile. Nei momenti in cui passavamo del tempo insieme, il mondo si fermava e “sembravamo” felici. Ma si cresce, si cambia. Le cose negli ultimi due anni sono cambiate, noi siamo cresciuti, le nostre mentalità di vedere certe cose sono cambiate e può succedere che due persone vogliono le stesse cose, magari si vogliono anche bene ma nel momento perfettamente sbagliato."

