Grande Fratello Vip, Martina Nasoni vuota il sacco su Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi: ecco cosa ha rivelato

Martina Nasoni rivela in che rapporti è rimasta con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi dopo il Gf Vip.

Martina Nasoni è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa della settima edizione del Grande Fratello Vip. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, la giovane e amata ex gieffina ha rivelato di essere rimasta in contatto con tutti i suoi ex compagni di avventura, tranne Antonella Fiordelisi.

Martina Nasoni spiazza su Antonella Fiordelisi

Martina Nasoni è entrata al Grande Fratello Vip per riavvicinarsi al suo ex Daniele Dal Moro. La giovane non è riuscita nel suo intento, ma si è comunque portata a casa nuove amicizie. Interpellata dai suoi fan sui rapporti nati con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, l'ex gieffina ha rivelato:

Nikita l’ho vista l’altro giorno alla sua mostra d’arte, solo che purtroppo sono potuta rimanere veramente poco perché avevo altri impegni, quindi ho fatto una ‘toccata e fuga’. Da lontano ho visto anche Sarah, volevo salutarla ma era una situazione un po’ particolare. Sono arrivata proprio nel momento in cui stavano proiettando Nikita in tour quindi era tutto buio nella sala, sembrava di stare al cinema. Quindi io l’ho vista ma lei non ha visto me. E ripeto, avevo altri impegni quindi purtroppo ho dovuto fare le cose molto di corsa. Tanto comunque ci vedremo prestissimo qui a Milano.

Su Antonella, invece, Martina ha spiazzato tutti confessando di averla vista solo una volta e mai più sentita:

Antonella, a parte averla vista una volta, dopodiché non c’è stato mai più niente quindi…né un incontro, né un messaggio. Io e Andrea amici? Lui è il mio uomo! Scherzo, lo vedrò molto presto e l’ho sentito ieri…l’altro ieri, non ricordo. Mi ha chiamato…Sta in giro lui, al mare…Bella vita.

La Nasoni ha infine parlato della sua collaborazione con Alessia Prete per RDS Next rivelando di aver invitato più volte Ginevra Lamborghini in trasmissione:

Ginevra è stata invitata, in realtà glielo sto chiedendo dal giorno uno. Però purtroppo il venerdì è un giorno scomodo per lei perché è molto impegnata con il suo tour. Quindi non lo so se riuscirà a venire. Io spero di si, vedremo…

