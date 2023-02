Grande Fratello Vip: "Martina Nasoni ha sempre tutelato Daniele Dal Moro, lui ha rovinato tutto", parla Guendalina Canessa

Gossip TV

Guendalina Canessa vuota il sacco e svela la verità sul rapporto tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro.

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sono ormai ai ferri corti nella Casa del Grande Fratello Vip. A commentare il loro rapporto ci ha pensato Guendalina Canessa che, ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, ha duramente criticato il comportamento dell'ex tronista di Uomini e Donne e difeso la giovane dalle critiche.

Guendalina Canessa contro Daniele Dal Moro

Guendalina Canessa ha rilasciato un'intervista a Turchesando, il programma in onda su Radio Cusano Campus, in cui ha commentato la nuova edizione del Grande Fratello Vip e il percorso nella Casa della sua amica Martina Nasoni. Per chi non lo sapesse, la giovane ha deciso di partecipare al reality show per riavvicinarsi al suo ex Daniele Dal Moro:

Io e Martina abbiamo un rapporto così viscerale, così intenso, vero e profondo. E da quando è entrata, anche se da poco, mi sento morire, poi le cose che sto leggendo…Sono stata la prima persona a sapere della sua entrata e ho mantenuto il segreto. La cosa che mi ha lacerato il cuore, perché lei ha sempre protetto e tutelato Daniele Dal Moro. Non ha mai stalkerato Daniele Dal Moro, non sono vere tutte le frenesie e le cose che lui ha vomitato. Non ne capisco il motivo. Era tutto meraviglioso e poi la denigri in questo modo, una ragazza che si è sempre comportata bene nei suoi confronti.

La Canessa ha parlato della decisione di Martina di entrare nella Casa del Gf Vip e attaccato duramente Daniele:

Martina non è entrata per riprendersi Daniele ma perché lui gli è stato vicino quando le hanno fatto l’operazione, hanno avuto sempre questo legame non sessuale ma di testa e non voglio che venga fatta passare per quello che non è. Io so tutto di lei, mi racconta tutto. Io non capisco, mi ha stupito anche Martina. Mi aveva detto che non soffriva più per Daniele e voleva dare dei consigli ad Oriana, ma di lei non dirò niente perché non voglio denunce. Era super tranquilla. E poi è successo che dopo quattro anni ha rivissuto delle emozioni forti e si, ci ha ricreduto purtroppo. Anche io avevo visto la magia, che poi è svanita subito. E’ ricaduta in quel tunnel. [...] Per me ad oggi Daniele è un a me**a. Non ha un filo logico.

Leggi anche Antonella Fiordelisi mette in guardia Edoardo Donnamaria

Era agitata, era così felice di rivedere Daniele - ha confessato Guendalina - Non si è preparata molto, devo dire. Perché ha rovinato tutto e la tratta come una sconosciuta? Perché ha raccontato quelle cose? Lui è molto pieno di se quindi non so se si pentirà. Lei ha dato il massimo, si è comportata da Dio. Ha fatto tre puntate in modo eccellente. Merita tante cose belle, non voglio più vederla piangere per chi non se lo merita.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.