Grande Fratello Vip, Manuela Carriero parla dell'ingresso nella Casa di Luciano Punzo: "Una doccia fredda"

Parla l'ex fidanzata di Luciano Punzo a pochi giorni dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Luciano Punzo, ex tentatore di Temptation Island, è uno dei nuovi Vipponi entrato nella Casa del Grande Vip. Il modello campano si è dichiarato single dopo la recente rottura avventura con Manuela Carriero, la 32enne pugliese che ha conosciuto e di cui si è innamorato durante l'ultima edizione di Tempation Island.

Gf Vip, parla Manuela Carriero: "Se vedessi Luciano con un'altra starei molto male"

Sono in molti, tuttavia, a non credere che tra Luciano e Manuela sia realmente finita. La coppia fino ad un mese fa era ancora insieme e la Carriero vive ancora a casa dei genitori di Punzo. Quest'ultimo, nella Casa del Gf Vip, non ha mai accennato alla storia con Manuela e anzi ha già dichiarato di nutrire un'interesse per Oriana e Oriana Marzoli e Nikita Pelizon.

La Carriero, intervistata da Chi, ha parlato dell'ingresso di Luciano nella Casa come una doccia fredda e ha ammesso che se dovesse vederlo insieme ad un'altra donna, starebbe molto male.

"Il Gf Vip è arrivato all’improvviso. È stata una doccia fredda. Noi eravamo in una fase di stallo. Io vivo a Napoli a casa della bisnonna e sono amata dalla sua famiglia. Nell’ultimo periodo eravamo in crisi è vero. Non sono sicura di riuscire a reggere. Se dovessi vederlo filtrare nella casa ci starei male, molto male."

Poco dopo il suo ingresso nella Casa, Manuela ha condiviso un post su Instagram in cui ha augurato a Luciano di viversi al meglio quest'avventura:

"Sei un power bank carico di energia pura, forza, valori e tanto amore. Porti il sole ovunque vai e sono certa che con il tuo sorriso contagioso conquisterai tutti. Sono stata molto fortunata ad averti nella mia vita, non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me. Ti auguro di vivere al meglio questa nuova avventura, mettici il cuore come sempre. In bocca al lupo Lully, Manu."

