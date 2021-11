Grande Fratello Vip, Manuel esplode contro Lulù: "Basta, basta vattene, levatemela di torno!"

Gossip TV

Il nuotatore trevigiano perde completamente le staffe: lite furibonda

Oggi pomeriggio, nella Casa del Grande Fratello vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno avuto una lite furibonda e il giovane trevigiano ha completamente perso le staffe. I due ragazzi aveva avuto una discussione già ieri sera, dove erano emerse le consuete difficoltà di comprensione tra i due, soprattutto maturati dai malumori di Manuel e della voglia di star solo che Lulù non sempre riesce ad accettare

La giovane principessa ha insistito nel volergli parlare anche questa mattina con conseguente replica seccata del gieffino che ha infatti recriminato a Lulù che il suo esere pressante gli provoca stress e disagi fisici come spasmi muscolari alle gambe. “Questa è una spasticità. Se ti dico che mi devi lasciare stare è perché so cosa comporta a livello fisico per me “, ha affermato Manuel.

Ma Lulù non ha desistito e ha continuato ad inseguire Manuel per tutta la Casa, chiedendogli di parlare, di chiarire, di spiegarle, ancora una volta, perché la loro relazione ha subito una battuta d’arresto.

“Ti ho chiesto una cosa, che mi devi lasciare in pace un attimo, e stai ancora qua“, “Ma perché non posso parlare con te…“, ha replicato Lulù. Al che Bortuzzo gira la sedia a rotelle e va via, ma la Selassié gli va dietro chiedendogli di ‘non fare il pazzo‘ e seguendolo fino al confessionale. Successivamente Lulù è scoppiata a piangere mentre Manuel continuava a lamentarsi pregando gli altri inquilini di "levargliela di torno".

Nel pomeriggio, Manuel ha cercato di isolarsi della stanza privata messa a disposizione del Gf e, raggiunto ancora una volta da Lulù è eploso:

"Basta, per favore basta, io parlo e ti dico le cose come stanno! Vattene Vattene sono venuto qua per rilassarmi e stare in pace, e ancora qua sei! E questa è l’ennesima dimostrazione che quando ti dico di lasciarmi in pace non sai lasciarmi in pace, e io posso vivere con una donna così al fianco? No! Fine! Basta, ti ho detto che sono venuto qua per stare in pace, caz*o, 4 o 5 minuti!

