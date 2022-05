Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo pizzicato (ancora) con lei

Gossip TV

Nuovo avvistamento per il nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo, tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore trevigiano tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, la scorsa settimana, ha annunciato, come è ormai noto, la rottura con Lulù Selassié, la giovane principessa di origine etiope conosciuta nella Casa di Cinecittà e di cui si era follemente innamorato.

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo pizzicato ancora con l'ex fidanzata

A distanza di pochi giorni, l'ex gieffino, è stato "paparazzato" due volte con la stessa persona: l'ex fidanzata, Federica Pizzi.

Il primo avvistamento risale proprio allo stesso giorno dell'annuncio di Manuel su Instagram, in cui, taggando la testata giornalista dell'Ansa, aveva annunciato la fine della relazione con Lulù "per importanti e insuperabili divergenze caratteriali". La seconda, risale invece alla giornata odierna: l'influencer Amedeo Venza, ha postato infatti una foto dell'ex gieffino con la Pizzi scrivendo: "anche oggi Manuel con la sua ex".

I motivi della fine della storia tra Manuel e Federica non sono tutt'ora molto chiari, ma la ragazza, nel corso dell'avventura del nuotatore al Gf Vip, gli aveva scritto una lettera, letta in diretta da Signorini, nella quale lo spronava a essere se stesso, ricordando i tanti bei momenti che avevano vissuto insieme. Sicuramente tra i due esiste ancora un bel rapporto e i recenti incontri lo dimostrano.

Ospite a Radio Radio nella trasmissione “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli, il padre di Manuel Bortuzzo aveva parlato proprio delle ex fidanzate del figlio, dichiarando:

"Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile."

​Nel mentre, Lulù Selassié, come ha annunciato lei stessa in alcune dirette Instagram, si sta dedicando alla musica, intenta nella pubblicazione del suo primo album. ​Anche la sorella Clarissa debutterà a breve nella musica ma con un singolo.