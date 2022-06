Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e le sue verità: Lulù, i nuovi flirt e su Barù "me lo hanno messo contro"

Gossip TV

Il nuotatore trevigiano, tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, intervistato da Radio Radio.

Manuel Bortuzzo è intervenuto a Non succederà più, programma radiofonico in onda su Radio Radio, condotto da Giada De Miceli. Il nuotatore triestino, tra le altre cose, è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip:

"Sicuramente non è stata una scelta facile, proprio perché io come Aldo veniamo da un contesto diverso. Quello che mi ha spinto a dire si è il fatto che Alfonso mi voleva, sapeva che potevo fare qualcosa di diverso e dare un grande insegnamento e lasciare qualcosa diverso dal solito. Nella mente della gente sarebbe rimasto qualcosa. Già il fatto che le persone vedono per mesi un ragazzo disabile, in sedie a rotelle, ha fatto conoscere più le cose. Non ho fatto show, con normalità ho fatto un percorso tranquillo. Meno male che c’è stato Aldo, è stata una bella scoperta."

Sul schermidore toscano, Manuel ha aggiunto:

Adesso siamo una persona sola, è come se ci conoscessimo da trent’anni. Era il mio unico contatto con la realtà, ci capivamo talmente bene che quando parlavamo di sport sembrava di non essere dentro la casa. Quando è uscito ho detto “qui perdo il mio punto di riferimento”, non posso pensare a come sono stato male.

Dopo la fine della relazione con Lulú Selassiè all'ex gieffino sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui anche la sua ex Federica e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia Latini.

"A me dispiace, a me non me ne frega nulla però le persone accanto a me come la mia ex Federica si ritrovano insulti, articoli. Poi la mia amica Giulia Latini che conosco da sei anni fa una storia ed è diventata la mia nuova fiamma. Le voglio un bene dell’anima, tra l’altro è fidanzata. Capisco anche che devono campare scrivendo certe stronz*te. A parte che dopo l’esperienza mediatica che ho avuto possono essere certi che non dirò nulla della mia vita privata. Qua ci stava perché è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione per capire determinate cose. Ad oggi sono single, assolutamente."

Bortuzzo parlando dei suoi ex compagni d'avventura, ha rivelato di non avere rapporti con Barù che invece avrebbe voglia di rivdere:

"Mi piacerebbe poterlo rivedere magari e farci un po’ di chiacchiere. Lui è un uomo molto intelligente, un sacco interessante perché con la vita che ha fatto ha tante cose da raccontare. Me l’hanno anche messo contro sui social, scrivendo che lui stava con le sorelle e contro di me. Io non ci ho creduto, facevano articoli con persone che dicevano cose e mettevano che erano le sue parole."

