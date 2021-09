Grande Fratello Vip, la fidanzata di Amedeo Goria incinta? Le Foto parlano chiaro

Gossip TV

Vera Miales, giovane fidanzata di Amedeo Goria, avvistata con pancino sospetto. Cicogna in arrivo per il concorrente del Grande Fratello Vip?

Notizia bomba che riguarda Amedeo Goria, chiacchierato concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Prima di varcare la porta rossa di Cinecittà, il giornalista sportivo ha intrecciato una relazione con la giovane Vera Miales, che ora potrebbe essere in dolce attesa. Alcune foto, infatti, sembrano confermare la gravidanza della modella.

Grande Fratello Vip, Amedeo Goria di nuovo padre?

Amedeo Goria ha iniziato il suo percorso nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, decisamente in salita. La simpatia particolare nata con Ainett Stephens, che poche ore fa ha espresso tutta la sua rabbia, ha messo il giornalista sportivo al centro delle polemiche, soprattutto quando la gieffina ha fatto capire di essere infastidita da questa attenzioni indesiderate. A commentare l’accaduto ci ha pensato Vera Miales, giovane fidanzata di Goria, che ha attaccato fortemente Ainett, accusandola di sfruttare la situazione per accrescere il consenso nel pubblico.

Insomma, nonostante Amedeo abbia messo in chiaro di essere entrato in Casa con la seria intenzione di divertirsi e non farsi sfuggire nessuna occasione per farlo, la modella non ha mai smesso di essere dalla sua parte. Nelle ultime ore, Vera è tornata al centro dell’attenzione mediatica a causa di alcune foto pubblicate da Fanpage, che ha pizzicato la giovane nei pressi della sua abitazione, con un tubino bianco che ha svelato un particolare inaspettato. Stando agli scatti, infatti, sembra che la Miales sia in dolce attesa, dal momento che è ben visibile un pancino sospetto.

Certo, potrebbe trattarsi anche di un periodo di rilassatezza per la modella che si è lasciata andare a qualche dolce di troppo, ma i fan del Gf Vip sono certi che la modella stia portando avanti una gravidanza e che Goria sia il padre. Se così fosse, non aspettiamo altro che vedere la faccia di Amedeo quando Alfonso Signorini gli farà incontrare la fidanzata e scoprirà in diretta di Tv di star per diventare padre un’altra volta.

