Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro replica a chi la offende chiamandola Lavapiatti

L'ex Miss Italia, tra i protagonisti del Grande Fratello Vip, commenta le critiche in riferimento alla sua dedizione alle pulizie nella Casa.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip, che si è conclusa dopo ben sei mesi di messa in onda, è stato un grande successo per la rete ammiraglia Mediaset con una media di oltre 3 milioni di telespettatori e il 20% di share per un totale di 49 puntate complessive. Anche le interazioni social sono state un incredibile successo con più di un 1 milione di interazioni distribuite tra Twitter, Facebook e Instagram. Proprio in riferimento ai social in cui interagiscono mediamente utenti più giovani, la piattaforma Twitter è quella che più crea tormentoni, scoop e tendenze.

Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro replica alla chi la offende chiamandola Lavapiatti

l popolo del web spesso affibbia spesso anche soprannomi ai personaggi televisivi, in chiave ironica i talvolta anche dispregiativi. E quindi, per fare un esempio, Alex Belli nel tempo è diventato "Egoman", sottolineando il suo aspetto eccessivamente egocentrico, Soleil Sorge è stata spesso presa nel mirino per aver mostrato parti del suo corpo non impeccabilmente pulite (i piedi) e così via. Per Manila Nazzaro, l'ex Miss Italia, tra i protagonisti dell'edizione, è toccato quello di "Lavapiatti". Il motivo è legato al fatto che la showgirl pugliese, nella Casa, si è dedicata spesso alle pulizie generali e quelle della cucina, talvolta ignorata dagli altri concorrenti.

Alla luce di ciò, Manila, con un tweet postato poche ore fa, ha deciso di replicare ad alcuni utenti, mettendoli a tacere:

"Pensano di offendermi chiamandomi lavapiatti? Rispettare e darsi da fare nei confronti di tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili ed io sono orgogliosa di essere cosi. Respect."

"Manila parli la lingua della verità", in quella casa ti sei data a tutto e per tutti, se non ci fossi stata sarebbero stati sepolti in casa" si legge nei commenti al post e ancora "Sei unica, lascia perdere le vipere velenose e sii fiera di te", "Manila, non è un insulto. fiera di definirmi una lavapiatti, ti amiamo" . A dire il vero, quest'anno in particolare, i concorrenti del reality sono stati spesso sanzionati per la scarsa igiene che si è vista all'interno del grande loft di Cinecittà e Manila Nazzaro, al di là delle strategie del gioco o delle dinamiche televisive, in questo senso, ha cercato sempre di spronare i suoi compagni d'avventura nel dedicarsi alle pulizie rispettando le regole della civile convivenza.

