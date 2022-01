Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan a confronto: "Jessica mette zizzania, deve farsi i fatti suoi" (VIDEO)

Gossip TV

La verità di Manila e Miriana sullo scontro avvenuto al Gf Vip.

Nuovo confronto al Grande Fratello Vip tra Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Alla luce di quanto accaduto nella Casa, le due concorrenti si sono confrontate e rivelato il suo pensiero sul comportamento assunto dai loro compagni di avventura.

Manila Nazzaro critica duramente le sorelle Selassié

A distanza di alcune ore dalla lite scoppiata nella Casa del Grande Fratello Vip, Manila e Miriana si sono confrontate per chiarire le loro posizioni. "Abbiamo entrambe dolcezza" ha dichiarato la conduttrice spiegando che evitano di attaccare il prossimo, ma piuttosto si allontanano dalle persone perdendo anche la stima.

Dopo aver ascoltato lo sfogo della Nazzaro, la Trevisan ha rivelato di non aver accettato le accuse ricevute da parte di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli: "Sto vivendo solo la mia libertà di donna e in maniera delicata [...] Ho sentito dire da Katia che sono una iena. Io le ho dato solo amore". "Ognuno si deve prendere le responsabilità" ha prontamente replicato riferendosi alle sorelle Selassié "Non vanno giustificate. Tu non sei come loro. Noi siamo contaminate dal fatto che che viviamo le loro lacrime. Non riesco ad essere più obiettiva".

"Io e te non abbiamo le stesse misure, stiamo sbagliando qualcosa" ha aggiunto Miriana provocando la reazione di Manila "Jessica racconta cose non vere, pettegola e mette zizzania e avvelena i pozzi. Te lo dico io, la sento. Deve farsi i fatti suoi Jessica. Tu invece sei molto severa con Soleil. Io e te siamo uguali, non siamo diverse".

