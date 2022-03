Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro critica Lulù e Jessica Selassié: "Tutti hanno lo stesso diritto di vincere"

Gossip TV

Manila rimprovera Lulù e Jessica per il loro desiderio di vincere il Grande Fratello Vip.

Il desiderio di Jessica e Lulù Selassié di voler arrivare a ogni costo alla finale del Grande Fratello Vip ha infastidito Manila Nazzaro. Quest'ultima, infatti, ha deciso di affrontare la fidanzata di Manuel Bortuzzo per chiarire la sua posizione e metterla in guardia sui suoi comportamenti.

La critica di Manila Nazzaro alle sorelle Selassié

"Tu che vuoi sempre avere ragione alla fine innervosisci le persone" ha detto Manila a Lulù criticando i suoi modi usati al Grande Fratello Vip "Ogni tanto stai zitta. Bisogna ascoltare e in questo momento preciso bisogna fare ancora di più attenzione". La bionda conduttrice ha consigliato alla giovane principessa di prestare attenzione al suo comportamento dal momento che, essendo alla fine, rischia di rovinare il suo percorso.

La Nazzaro ha continuato rimproverando le sorelle Selassié per il loro desiderio di vincere il Gf Vip: "Qui tutti hanno lo stesso diritto". "Il gesto lo abbiamo fatto per voi. Io vi amo a te e Jessica, per quello ci rimango male" ha aggiunto Miriana Trevisan riferendosi al rapporto nato nella Casa tra lei e le principesse.

"Vi abbiamo amato e protette sempre, secondo te non lo facciamo adesso?!" ha aggiunto Manila, ribadendo l’affetto che prova nei confronti delle sorelle Selassié. Ricordiamo che stasera Jessica è al televoto insieme a Miriana e Davide Silvestri. Chi, tra loro tre, sarà costretto ad abbandonare il gioco a un passo dalla finale?

