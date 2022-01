Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro contro i fan che sostengono Soleil ed Alex: "Follia umana"

Gossip TV

L'ex Miss Italia, sempre più vicina a Delia, sembra aver voltato le spalle alla Sorge

Delia Duran, entrata appena da quattro giorni nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip sembra essere riuscita a spodestare quello che apparentamene sembrava un sodalizio indissolubile. il trio formato da Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Proprio quest'ultima, sembra essersi legata particolarmente a Delia con la quale trascorre molto tempo in chiacchiere e in confidenze. Manila, ha messo in chiaro di non aver potuto fare altrimenti accogliendo una nuova concorrente che di fatto non le ha mai fatto nulla. Soleil, dal canto suo, ha dichiarato che il motivo della delusione è legato al fatto che quella che riteneva una grande amica non le è stata accanto in un momento di difficoltà come quello che ha vissuto negli ultimi giorni e anzi è stata più vicina alla Duran.

"Magari le parole che hai avuto nei suoi confronti e il giudizio, dovevi evitarlo prima. Tutto questo buonismo mi sembra eccessivo, come sempre cercare di fare i paladini della bontà umana quando non lo siete”, ha sbottato ieri la Sorge nei confronti di Manila.

Oggi, dopo l'arrivo dell'aereo dedicato ai Solex ("Solex its real always connected", recitava il messaggio sopra la Casa) , mentre quest'ultima ha festeggiato felice, Manila l'ha invece trovato del tutto fuori luogo.

"L’hanno mandato i suoi fan? Follia umana, ma proprio follia umana. stiamo sfiorando al follia umana!" , ha dichiarato la Nazzaro. E poi, rivolgendosi a Delia: "Tranquilla che il mondo è fatto anche di gente bellissima, non farti toccare da questa cosa, non farti vedere colpita da questa cosa. Sei coraggiosa tu. Devi essere orgogliosa di queste tue lacrime, perché ti rendono umana, dolce e verissima. Quelle sono soltanto stupidaggini del web, ma ci sono anche persone belle“.

E non è finita qui. Ieri sera, dopo l'immunità di Sonia Bruganelli concessa a Soleil, La stessa Manila, insieme a Katia e Valeria Marini hanno criticato la scelta dell'opinionista. "Non può continuare a essere salvata dalle opinioniste, Soleil, ogni volta così!", ha tuonato la Ricciarelli. “Non ha avuto alcun senso, ma nessuno proprio” , ha commento dopo la Nazzaro.

