Grande Fratello Vip, lutto per Milena Miconi che vuole lasciare il reality

E' morto il manager di Milena Miconi che crolla al Grande Fratello Vip: "Non me la sento di restare"

Milena Miconi ha appreso della morte del suo manager Alessandro Lo Cascio oggi in confessionale. L'attrice è rimasta sconvolta e in lacrime ha manifestato l'intenzione di lasciare il Grande Fratello Vip

Qualche minuto fa la pagina ufficiale del Grande Fratello Vip ha comunicato che Milena uscirà momentaneamente dalla Casa. L'intenzione quindi sarà quella di poter presenziare al funerale che si svolgerà domani presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.

"Siamo tutti sconvolti, ho perso più che un amico, Alessandro era un fratello". Così Sergio Iapino ha commentato l'improvvisa scomparsa di Alessandro Lo Cascio, noto agente dello spettacolo." Quando ho ricevuto la notizia non riuscivo a crederci... con lui se ne va un altro pezzo della mia vita"

"Non me la sento di stare qua dentro. Come faccio a stare qua dentro, non me la sento. Non ce la farei a reggere", ha confessato Milena Miconi agli altri concorrenti del reality che hanno immediatamente dato tutto il loro conforto e sostengo.

