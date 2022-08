Gossip TV

Durante una diretta Instagram, l'ex gieffina perde la pazienza rispondendo a delle incalzanti domande dei fan.

L'ex protagonista del Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassiè, in vacanza al mare con le sorelle Jessica e Clarissa , ha organizzato ieri una diretta Instagram con i suoi follower per chiacchierare un po’ con loro.

Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè sbotta con i fan: "Siete un disco rotto!"

Nell'occasione specifica, Lulù ha perso la pazienza per via di alcune domande incalzanti che l'ex gieffina riceve ormai da mesi. L'argomento, come prevedibile, è uno: Manuel Bortuzzo, l'ex fidanzato della giovane Selassiè che ha conosciuto e di cui si è innamorata durante l'avventura nel reality show di Mediaset.

Alla domanda se fosse ancora fidanzata con Bortuzzo o se lo avesse sentito dopo la rottura, Lulù ha commentato:

"Ragazzi però fate sempre le stesse domande. Cambiate perché siete un disco che si rompe a volte. No… che si è rotto e quindi sta sempre là, cioè capito? Non cambia mai, rimane lì, rimane e insiste!"

La princess è probabilmente stanca di rispondere ad una questione dolorosa che sembra ormai da tempo conclusa. Manuel, dal canto suo, si è trincerato da mesi con un rigoroso silenzio sull'ex fidanzata. Non solo evita accuratamente di parlarne, ma sembra palesemente che voglia prendere le distanze con alcuni gesti inequivocabili come cancellare le sue foto su Instagram e prendere le distanze da qualunque cosa possa ricondurla a lei. Di recente, entrambi hanno assistito al concerto di Ultimo al Circo Massimo e sembra che il nuotatore triestino si sia posizionato ben lontano da lei, evitando qualunque possibilità di incontrala. Se per Manuel dunque è un capitolo chiuso è più che normale che lo sia ormai anche per Lulù.

