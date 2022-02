Grande Fratello Vip, Lulù Selassié lapidaria su Davide Silvestri: "Ha paura di Katia Ricciarelli"

Gossip TV

La giovane principessa che ha nominato la soprano, dice la sua su Davide, intimorito dalla Ricciarelli.

Nel corso della quarantatreesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, la Ricciarelli è finita al televoto, raccogliendo un bel po' di nomination da parte degli inquilini della Casa. Anche Lulù Selassié ha nominato la soprano, facendo la sua nomination in confessionale in quanto seconda finalista. La principessa non ha gradito l'attacco della cantante lirica nei confronti della Trevisan e quindi si è voluta schierare dalla parte della sua amica Miriana.

Commentando l'atteggiamento di Davide che viene accusato di esporsi poco, Lulù ha dichiarato: "Davide ha paura di andare contro Katia, si ca*a sotto".

Una questione già affrontata da Miriana, secondo la quale molti Vipponi sarebbero in soggezione davanti alla Ricciarelli e avrebbe paura della sua reazione davanti ad un'eventuale nomination. In Casa, la tensione è palpabile e proprio la soprano, in questi ultimi giorni, è particolarmente ostile verso la Trevisan e Manila Nazzaro con la quale si sono interrotti bruscamente i rapporti.

La Ricciarelli può contare ancora sul sostegno di Soleil di Giucas Casella e appunto quello di Davide che l'ha sempre appoggiata.

I timori nei confronti della soprano, soprattutto nel corso della puntata di ieri, sono però andati scemando e Katia è stata nominata da Manila, Miriana, Lulù e Alessandro Basciano.

Gf Vip, ecco perché Manuel era assente in puntata

Ieri, Lulù non ha potuto parlare e salutare Manuel, assente in studio. Il giovane nuotatore è infatti risultato positivo al Covid ma ha assicurato di stare bene. "Meglio ora che a metà marzo", ha dichiarato Manuel, pronto ad assistere e sostenere la sua Lulù nella data della finalissima del Grande Fratello Vip, datata per il 14 marzo prossimo. L'ex gieffino, in occasione dei primi cinque mesi insieme a Lulù, ha aggiunto: "mesi di noi, mesi di emozioni vere...quanto mi manchi piccola mia...sempre meno a quel noi che abbiamo tanto voluto.. aspetterei anche una vita perché ti amo da morire e un tuo abbraccio vale più di anni vissuti. Sei unica".