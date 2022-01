Grande Fratello Vip, Lulù Selassié crolla: "Mi sento molto sola qui dentro"

Gossip TV

Lulù in crisi al Grande Fratello Vip per il comportamento di Sophie.

Momento difficile per Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip. Complice anche la lontananza dal suo amato Manuel Bortuzzo, la giovane principessa etiope si è lasciata andare a un duro sfogo nella Casa in cui non ha nascosto la sua delusione per il comportamento assunto da Sophie Codegoni nei suoi confronti.

Lulù Selassié delusa da Sophie Codegoni

Lulù è crollata al Grande Fratello Vip. Visibilmente provata, la principessa si è sfogata con Miriana Trevisan. "Sono andata in piscina e ho trovato Soleil e Sophie a parlare...Mi sento a disagio" ha confessato la fidanzata di Manuel rivelando alla showgirl di esserci rimasta molto male per il comportamento assunto da Sophie nei suoi confronti.

"Ti hanno accolta?" ha domandato la Trevisan cercando di capire la situazione. "Non c’hanno nemmeno fatto caso che ho aperto la porta. Allora l'ho richiusa e me ne sono andata. [...] Io senza Manuel mi sento molto sola qui dentro" ha spiegato la Selassié tra le lacrime provocando la reazione di Giucas Casella "Non cominciare eh, non puoi fare così".

"Io sono sempre stata vicina a chi stava male, non è giusto questo" ha continuato Lulù mostrando la sua gelosia per l'avvicinamento di Sophie a Soleil "Se tu vuoi bene a una tua amica, che è triste, passaci il tempo insieme. No che vai a perdere tempo con Soleil. Mi ha detto centomila volte che stava con me. Non sono arrabbiata sono delusa, che è ancora peggio".

