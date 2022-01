Grande Fratello Vip, Lulù Selassié critica Jessica: "Mi vergogno per te! Hai un comportamento da sf***ta"

Gossip TV

L'attacco e le critiche di Lulù alla sorella Jessica.

Nuovo scontro al Grande Fratello Vip tra le Selassié. Il motivo? Il comportamento assunto da Jessica nei confronti di Alessandro Basciano, che continua la sua conoscenza nella Casa con Sophie Codegoni, ha stancato Lulù, che non ha perso occasione di rimproverare duramente la sorella.

Lulù e Jessica: nuovo scontro al Gf Vip tra le sorelle Selassié

L'atteggiamento assunto da Jessica al Grande Fratello Vip nei confronti di Alessandro ha parecchio infastidito Sophie, ma anche Lulù. Proprio quest'ultima, stanca di vedere determinate situazioni nella Casa, si è scagliata contro la sorella: "Per come ti comporti passi da sf***ta. Insisti di continuo non si fa. Dai non puoi sbagliare così in tv e fare una figura di m***a. Vivi in un altro mondo. In puntata era tutto così imbarazzante. Tu passi per matta. Sembra che non hai mai visto un uomo".

Lulù ha continuato rimproverando la sorella e i suoi modi di approcciarsi agli uomini della Casa del Gf Vip "Sei pazza ancora che non capisci e insisti e sbagli. Io mi vergogno, nostra madre sarà inc**ata nera. Per un ragazzo queste figuracce di continuo. Il tuo comportamento è da sf***ta. Anche tante altre cose che fai con sto Barù, non sai qual è il modo giusto per arrivare ad un uomo. Il modo per attirarlo c’è se ti vuole". "Non è come stai dicendo tu. Non è vero che insisto. Sophie e Ale non litigano per le mie battute" ha prontamente replicato Jessica.

E ancora: "Anche io mi sono imbarazzata quando facevi tu le figuracce in televisione. Cosa ti frega a te? Il mio comportamento non è vergognoso.Tu dici che io non so il modo giusto per arrivare un uomo, prima o poi lo imparerò. E non ti rendi conto del modo che hai di attaccarmi. Guarda che aggredendomi in questa maniera passi subito dalla parte del torto".

