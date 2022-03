Grande Fratello Vip, Lulù Selassié contro la sorella Jessica: "Ridicola, stai facendo una tragedia"

Gossip TV

Nuovo scontro tra le sorelle Selassié a poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip.

L'attesa è finalmente finita! Stasera, lunedì 14 marzo 2022, su Canale 5 andrà in onda la finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Chi, tra Jessica e Lulù Selassié, Davide Silvestri, Giucas Casella, Barù e Delia Duran, sarà il vincitore assoluto del reality show condotto da Alfonso Signorini?

Scoppia la lite al Gf Vip tra Lulù e Jessica Selassié

Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello Vip. Nell'attesa nella Casa è scoppiata una nuova lite tra le sorelle Selassié. Come riporta Biccy, tutto è nato quando Lulù, nel preparare un dolce, ha sporcato la cucina provocando la dura reazione di Jessica. "Si può pulire oddio smettila. Puliamo alla fine e basta! Basta ti prego basta. Continui a discutere e sembriamo delle matte. O mio Dio ragazzi da casa, pubblico scusateci per questa scena. Ridicola ed è anche una scena ridicola" ha sbottato la fidanzata di Manuel Bortuzzo.

"Tu non sei normale, non lo sei affatto bella mia" ha continuato Lulù attaccando e criticando la sorella Jessica "Scusatemi se mia sorella insiste. Si pulisce, lo sporco si pulisce, esiste appunto il verbo pulire. Lo dico per te, perché sembra una scenata ridicola. Stai facendo una tragedia come se fosse successa una cosa grave da cui non si può tornare indietro".

Leggi anche La verità di Soleil Sorge dopo il Gf Vip

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Lulù, Jessica ha sbottato. "Per fortuna che quando torniamo a casa non ti vedo e non ti sento. Sai come sarà bello, madre mia non vedo l’ora" ha dichiarato la Selassié stanca e provata da questi sei mesi di convivenza forzata. L'appuntamento è per stasera, lunedì 14 marzo, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.