Grande Fratello Vip, Soleil Sorge parla di Alex Belli a Verissimo: "Ho sbagliato, ma ho sempre amato Carlo"

L'italo-americana nel salotto di Sivia Toffanin, ha parlato del suo fidanzato fuori e di come ha reagito alla sua amicizia artistica con l'attore.

Ospite nella puntata odierna di Verissimo, Soleil Sorge, una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha parlato del suo discusso rapporto con Alex Belli, nato all'interno della Casa e della suo fidanzato Carlo, il riservatissimo imprenditore siciliano con cui l'ex corteggiatrice aveva una relazione prima di varcare la porta rossa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "Ho sbagliato, ma ho sempre amato Carlo"

Ecco le sue parole riportate da Biccy: “Il mio fidanzato fuori? Certo che è esistito, è sempre esistito” – ha dichiarato Soleil a Silvia Toffanin – “Non ha mai voluto entrare nel mondo del gossip, così l’ho sempre tutelato. Stavamo insieme da poco, ma è stato molto intenso. Se si chiama Carlo? Così dicono. Quando sono uscita mi è dispiaciuto constatare che era stato tirato in mezzo dai media. Per lui provo tanto affetto”.

La Sorge ha parlato di come ha reagito il suo fidanzato dinnanzi alla sua amicizia speciale con Alex: “Come ha reagito la mia amicizia con Alex Belli? Sicuramente non è stato facile, ma io non sono mai stata innamorata di Alex. Sicuramente ho sbagliato, ci sono state svariate vicissitudini di cui mi prendo le responsabilità. Ma sono convinta che tutte le persone che mi vogliono bene comprendono bene tutto. Non sono mai stata innamorata di Alex, sono sempre stata innamorata di lui."

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "Alex mai stato il mio tipo di uomo"

E ancora: "L’amicizia con Alex è stato un pilastro ed un punto di forza all’interno della Casa. Sembrava infatuazione? Era solo complicità ed affetto. C’è stato un momento in cui la mancanza di affetto ti porta a legare maggiormente con le persone. Ma Alex non è mai stato il mio tipo di uomo, non ho mai pensato a lui con del romanticismo. Quando mi ha detto ‘ti amo’ io già lo sapevo, perché l’istinto è donna. Io ho cercato di frenare”.

Secondo le parole di Soleil, dunque, l'amore sarebbe scattato solo da parte di Belli e mai da parte sua, nonostante i baci appassionati che hanno infuocato gli animi, dentro e fuori la Casa.

