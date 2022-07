Gossip TV

L'ex, amatissima coppia della sesta edizione del Grande Fratello Vip, si è rivista al Circo Massimo in occasione del sold out del cantante romano, Ultimo.

Poco meno di tre mesi fa, Manuel Bortuzzo annunciava la fine della storia d'amore con la bella principessa etiope Lulù Selassié, nata nella sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Lulù e Manuel si rincontrano al concerto di Ultimo: tutto ciò che è successo

I due giovani pur sembrando innamoratissimi, hanno parlato di differenze caratteriali inconciliabili, mettendo la parola fine alla coppia più amata della recente edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Manuel e Lulù, dopo la rottura, non si sono mai più visti o sentiti, anzi la sorella di Jessica aveva dichiarato di essere stata persino bloccata sui social dal nuotatore triestino e facendo intendere di avere per lui un sentimento abbastanza forte tanto che lo ha definito l'amore più grande della sua vita.

Bortuzzo è sembrato piuttosto freddo nella fattispecie e nonostante Lulù abbia speso bellissime parole per l'ex fidanzato, Manuel non ha riservato alcuna parola nei confronti della giovane Selassié, sembrando persino ostile nei suoi riguardi.

Ieri, in occasione del sold out del cantante romano Ultimo, Manuel e Lulù si sono ritrovati entrambi al Circo Massimo dopo quasi tre mesi dalla fine della loro relazione al Gf Vip.

Stando alle indiscrezioni postate sui social dai vari fan della coppia, i due ex gieffini si sono trovati lontano e dunque non hanno potuto rivedersi faccia a faccia perché erano in una zona diversa. Le sorelle Selassié (Lulù era infatti in compagnia di Jessica e di Clarissa), erano in una zona rialzata dove Manuel, per via della sedia a rotelle, non poteva accedervi. Ecco cos’ha scritto un utente:

“Ultima cosa perché io devo fare ricerche fino all’ultimo. Manuel, Lulù e cognatini e cognatucci dovevano essere seduti tutti vicini. Quelli dietro al pass erano veramente i posti a sedere. Però siccome che Manuel non può accedere alla zona rialzata il fato ci ha perculati”.

E ancora un altro:

“Comunque mi hanno detto che l’area adibita per chi ha il pass è quella dove stanno le ragazze (quindi la zona rialzata), però ci sono i gradini, quindi capite da soli chi può accedervi e chi invece può stare solo altrove..”.

