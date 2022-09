Grande Fratello Vip, Luca Salatino protagonista della prima lite: ''Non sono uno stupido''

Gossip TV

Luca Salatino e Cristina Quaranta discutono sullo spreco del cibo nella casa del Grande Fratello Vip.

Scoppia la prima la prima discussione nella casa del Grande Fratello Vip, dopo le tensioni per organizzare una spesa che soddisfacesse tutti i coinquilini di Cinecittà. Luca Salatino si sente offeso dalla battuta poco elegante di Cristina Quaranta e mette in crisi la gieffina.

Grande Fratello Vip, scontro tra Luca e Cristina (VIDEO)

Luca Salatino ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip poche ore fa e ha già messo in chiaro che, nonostante non sia avvezzo alle dinamiche televisive vista la sua unica e sola esperienza nello studio di Uomini e Donne, non ha intenzione di farsi mettere i piedi in testa. Dopo essere scoppiato a piangere per Soraia, ammettendo di sentire fortissimo la mancanza della sua fidanzata, Luca si è messo a disposizione per gestire la cucina lavorando lui come chef e avendo sicuramente più esperienza nel campo.

Conclusa la prima cena tutti insieme, l’ex tronista ha fatto notare che buttare via la pasta sarebbe stato uno spreco di cibo che dovrebbero evitare per dare il buon esempio, dato che può essere trasformata in frittata o mangiata riscaldata il giorno dopo, e Cristina Quaranta ha fatto una battuta che ha fatto decisamente alterare Luca.

“Che vuol dire siamo cani? Non è che non voglio capire, parla meglio, mica sono stupido! Non si butta niente, è proprio il modo che è stato brutto. Me la prendo perché ci metto il cuore nelle cose”.

Luca ha sbottato furioso, ribadendo di non essere abituato a sprecare cibo e dichiarando di aver cucinato per tutti qualcosa ben lontano da poter essere chiamato cibo per cani. Cristina si è affrettata a spiegare l’equivoco, ammettendo di non aver voluto fare una battuta cattiva. La pasta, secondo lei, può essere riutilizzata ma prestando attenzione a chi è costretto a mangiarla senza glutine. Ci saranno nuovi scontri tra i due gieffini?

